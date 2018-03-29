Ещё
Яна Поплавская высказала свое отношение по поводу рождения детей после 50 лет
Далее:
Читайте также:
Ещё

Яна Поплавская высказала свое отношение по поводу рождения детей после 50 лет 

Letidor.ru 3 часа назад
Фото: Letidor.ru
В своей новой колонке на «Летидоре» колумнист, актриса, журналист, преподаватель, мама двоих взрослых сыновей Яна Поплавская рассуждает о современном тренде, когда люди решают стать родителями в очень зрелом возрасте. У известной актрисы к возрасту отношение однозначное — она уверена, что молодые родители имеют куда больше сил и энергии для воспитания детей, чем очень зрелые.
Это объективно: когда человек переваливает за 45, его биоритмы начинают работать по-другому, вступает в силу закон «энергосбережения»: тебе гораздо тяжелее вставать рано по утрам, ты уже радуешься тому, что пошел дождь, ведь прогулка отменяется, после рабочего дня тебе хочется поскорее переодеться в удобную одежду и прилечь на диван,
считает Поплавская.
Фото: inst@the_yana_poplavskaya
И даже финансовое благополучие «поздних родителей» и их возможность окружить детей таким благами, как квалифицированная няня, самый лучший репетитор, престижное учебное заведение, актриса не считает решающим фактором.
Ребенку нужен тыл! Родители должны стать для ребенка гарантом, что он не останется сиротой, что он не будет одиноким!
уверена актриса.
Об этом и о собственных планах Яны относительно рождения третьего ребенка читайте в полной версии колонки ЗДЕСЬ. Фото: inst@the_yana_poplavskaya
Letidor.ru: последние новости
6 высказываний педагога Макаренко, которые актуальны как никогда 14 правил безопасности, которые спасут дом от замыканий, перегрузки и пожара 3 причины, почему младшекласснику необходима строгая дисциплина
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ученые нашли женщину с самым красивым телом в мире148
Как одеться, чтобы выглядеть дорого4
Способы использования яичной скорлупы
Боня борется с подбородком у косметолога Мадонны14
Подбираем брюки по типу фигуры правильно
Видео
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
00:57
Дизайн ногтей «Краски»
Красота
01:06
Ученые нашли женщину с самым красивым телом в мире
Красота
00:43
Как сделать прическу в фольклорном стиле
Мода
05:16
Блогер сообщил о закрытых аварийных выходах в школах
Дети Криминал
02:29
Что стало с Шепелевым после встречи с Фриске
Звёзды
04:50
Яковлева рассказала, чего ее лишили в детстве
Звёзды
04:59
14 правил безопасности, которые спасут ваш дом
Дети
03:49
Как разговаривать с детьми о трагедиях
Дети
10:03
Как живет сейчас главная Красная шапочка СССР
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение