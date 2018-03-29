Яна Поплавская высказала свое отношение по поводу рождения детей после 50 лет

В своей новой колонке на «Летидоре» колумнист, актриса, журналист, преподаватель, мама двоих взрослых сыновей Яна Поплавская рассуждает о современном тренде, когда люди решают стать родителями в очень зрелом возрасте. У известной актрисы к возрасту отношение однозначное — она уверена, что молодые родители имеют куда больше сил и энергии для воспитания детей, чем очень зрелые.

Это объективно: когда человек переваливает за 45, его биоритмы начинают работать по-другому, вступает в силу закон «энергосбережения»: тебе гораздо тяжелее вставать рано по утрам, ты уже радуешься тому, что пошел дождь, ведь прогулка отменяется, после рабочего дня тебе хочется поскорее переодеться в удобную одежду и прилечь на диван,

считает Поплавская.

Фото: inst@the_yana_poplavskaya

И даже финансовое благополучие «поздних родителей» и их возможность окружить детей таким благами, как квалифицированная няня, самый лучший репетитор, престижное учебное заведение, актриса не считает решающим фактором.

Ребенку нужен тыл! Родители должны стать для ребенка гарантом, что он не останется сиротой, что он не будет одиноким!

уверена актриса.

Об этом и о собственных планах Яны относительно рождения третьего ребенка читайте в полной версии колонки ЗДЕСЬ. Фото: inst@the_yana_poplavskaya