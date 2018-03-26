Ещё
Дочь Дмитрия Пескова показала редких архивный снимок с отцом и матерью
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дочь Дмитрия Пескова показала редких архивный снимок с отцом и матерью 

Teleprogramma.pro 26 марта 2018
Фото: Teleprogramma.pro
Лиза Пескова довольно часто выкладывает архивные фотографии со своим отцом Дмитрием Песковым. Девушка не скрывает своей любви к родителю и часто пересматривает архивные фотографии, которыми потом делится с поклонниками.
Накануне Лиза выложила в Сеть серию снимков, на которых она еще совсем маленькая позирует вместе с мамой и папой — снимок был сделан до развода родителей девушки. Поклонники пришли к выводу, что Пескова очень похожа на своего отца. Более того, пользователи отметили, что Дмитрий совсем не меняется с возрастом — за десять лет он почти не изменился.
"Папина дочка", «Какая мама красивая», «Похожа на папу», «Красивая семья», «Какая куколка», «Какая приятная семья! Девочка грустная, но очень милая», — писали поклонники.
(function ($) {var $el=$ ("#insta-1742893780132821077_6517514"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+158;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+158;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);
Напомним, что в августе 2015 года известная фигуристка Татьяна Навка стала законной женой пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. У пары подрастает дочь Надежда. Сейчас Лиза хорошо общается с мачехой и детьми Навки от первого брака — недавно Пескова-младшая выкладывала в Сеть совместные снимки их большой семьи.
Teleprogramma.pro: последние новости
В Москве на Манежную площадь принесут цветы и свечи в память о погибших в кемеровской трагедии Внучка Олега Стриженова в четвертый раз стала мамой Наталья Белохвостикова скрыла от мамы смерть своего родного брата
 Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Девочка в одиночку борется с насилием в школах1
Что есть на завтрак, чтобы хватило сил на день
14 правил безопасности, которые спасут ваш дом
Наука прощать
Высказывания Макаренко, которые актуальны сегодня9
Видео
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
00:57
Дизайн ногтей «Краски»
Красота
00:43
Как сделать прическу в фольклорном стиле
Мода
02:29
Что стало с Шепелевым после встречи с Фриске
Звёзды
04:59
14 правил безопасности, которые спасут ваш дом
Дети
03:49
Как разговаривать с детьми о трагедиях
Дети
10:03
Как живет сейчас главная Красная шапочка СССР
Звёзды
00:57
Как сделать макияж для селфи
Красота
00:09
У Веры Брежневой новая молодая соперница
Звёзды
02:02
Милявская рассказала о наркотической зависимости
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение