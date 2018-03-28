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Побег из Германии: приставы разыскали детей, которых мама нелегально привезла в Башкирию
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Побег из Германии: приставы разыскали детей, которых мама нелегально привезла в Башкирию 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
К республиканским судебным приставам обратился гражданин Германии. Мужчина рассказал, что его супруга собрала двоих совместных детей и испарилась. Обманутый муж предположил, что женщина могла вывезти мальчика и девочку в Башкирию, но информация об их местонахождении была неточной. По закону мама должна была уведомить супруга о своих планах и получить соответствующий документ. Без бумаги это было похищением.
— Запрос поступил от Департамента госполитики в сфере защиты прав детей. Мы сразу же начали розыск, — рассказали в службе.
Всего за несколько дней приставы нашли женщину и двоих ее детей. Маму убедили одуматься и вернуть ребят на родину. Сейчас женщина вернулась с детьми в Германию и поселилась недалеко от мужа.
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