Побег из Германии: приставы разыскали детей, которых мама нелегально привезла в Башкирию

К республиканским судебным приставам обратился гражданин Германии. Мужчина рассказал, что его супруга собрала двоих совместных детей и испарилась. Обманутый муж предположил, что женщина могла вывезти мальчика и девочку в Башкирию, но информация об их местонахождении была неточной. По закону мама должна была уведомить супруга о своих планах и получить соответствующий документ. Без бумаги это было похищением.

— Запрос поступил от Департамента госполитики в сфере защиты прав детей. Мы сразу же начали розыск, — рассказали в службе.

Всего за несколько дней приставы нашли женщину и двоих ее детей. Маму убедили одуматься и вернуть ребят на родину. Сейчас женщина вернулась с детьми в Германию и поселилась недалеко от мужа.