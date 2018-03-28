Спасти ребенка: девочке из Узбекистана нужна операция на сердце

Ойдиной Сайдазимовой из Узбекистана нет еще и года. У малышки врожденный порок сердца. Нужна срочная операция, но в Узбекистане маленьким детям их не делают. Почти каждый день ребенка увозят на «скорой» в реанимацию.

Спасти ее могут в Москве, в Центре сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева. Стоимость операции — около 300 тысяч рублей. Родители отдают все деньги на лечение дочери, но заработать на операцию не могут. Телеканал «МИР 24» совместно с Фондом «Детские сердца» начинает сбор средств для Ойдиной. Чтобы спасти ребенка, нужно отправить СМС на номер 7195.

У полугодовалой Ойдиной почти нет игрушек — все деньги родителей уходят на таблетки.

Чтобы вылечить дочь, они привезли ее из Узбекистана в Москву. Папа подрабатывает на стройке. Мама не может оставить малышку ни на минуту, ведь ребенку даже плакать смертельно опасно. Любое волнение может вызвать новый сердечный приступ.

«Мы думали, нам сделают операцию в Ташкенте, но там сказали, что у нее слишком маленький вес. Нужно, чтобы она весила семь с половиной килограммов. Но она совсем не набирает вес из-за болезни. А состояние все хуже», — рассказывает Хаетхон Сарымсакова, мать Ойдиной.

С рождения Ойдиной почти не выросла. И в полгода весит всего четыре с половиной килограмма. Московские врачи могут вылечить малышку. Но на операцию нужны деньги — 297 тысяч рублей.

Каждый может внести вклад в спасение жизни ребенка. Для этого нужно отправить СМС на номер 7195. В тексте указать сумму пожертвования и подтвердить платеж. Родители Ойдиной очень ждут любой помощи.

Рак — не приговор

Побороть недуг возможно

«С тех пор, как я узнала о болезни моей дочери, я плачу каждый день. И очень боюсь, когда Ойдиной начинает задыхаться», — говорит мама девочки.

У родителей нет возможности купить даже детский ингалятор, и лекарство малышка вдыхает из обрезка пластиковой бутылки.

«Здесь отрезали, здесь тоже отрезали, и скотч. И вот, самодельный», — показывает Улукбек Сарымсаков, отец ребенка.

В Москве семью приютили дальние родственники. Они же подарили ребенку ее пока единственную игрушку — плюшевую собаку. Но девочка еще слишком мала, чтобы играть с ней. В силах каждого из нас помочь Ойдиной вырасти здоровой.

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