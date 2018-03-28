Дети шайбы: там, где Фадеев партизанил, в хоккей играют с трёх лет

Будущих мастеров набирают с трёх лет, посещения секции совершенно бесплатны, а на первых порах выдадут коньки и шлем. Да и родителям гораздо легче водить детей на тренировки, чем во Владивостоке: ни пробок, ни долгой дороги. И если трёхлетка лихо рассекает по льду — это целиком заслуга родителей, ведь в этом возрасте обычно ребёнок не может сделать осознанный выбор, чем бы он хотел заняться.

Сейчас тренер Олег Воробьев набирает самую младшую хоккейную группу для тренировок в Ледовой арене «Олимп». На занятиях малышей побывала корреспондент газеты «АиФ-Приморья», и видела, как трёх-четырёхлетние мальчишки, словно взрослые катаются по льду, выполняя специальные упражнения хоккейной разминки.

— В таком возрасте в основном мы их ставим на коньки, учим кататься, — рассказывает Олег Брониславович. — Хорошо бы на первых порах, прежде чем выйти на лед, дети уже имели представление, что такое коньки, могли на них стоять и ходить, хотя бы по снегу. Для новичков у нас есть специальные приспособления, за них ребёнок держится, пока не обретёт уверенность на льду, позже ребята катаются сами. Набор в группу неограничен, чем больше придет ребят, тем лучше.

На вопрос, какова родительская мотивация, мамы и папы отвечают со смехом: «Некуда девать дурь! Много энергии, которую необходимо куда-то приложить. Мы понимали, что сына нужно срочно отдавать на какой-то кружок, но куда, если усидчивости ещё нет совсем? Прочитали про эту секцию и сразу подумали: попробуем… Ну все, мы побежали — ребёнок рвётся на лёд!»

С шести лет ребята могут войти в состав хоккейной команды, которая успешно защищает честь района и Приморского края. Например, шестилетний хоккеист Никита Левинский в прошлом году вошёл в состав команды «Восток» и тогда же впервые выступил на соревнованиях краевого уровня. Никита ещё посещает детский сад, и только в будущем сентябре станет первоклассником.