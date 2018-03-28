Странные звездные дети, которым не обойтись без помощи психиатров 

Порой через трудности и последствия славы вынуждены проходить не только звезды, но и их дети. Изначально с самого рождения за их жизнью следят и преследуют папарацци не меньше, чем за знаменитостями. Сегодня мы поговорим о тех детях, которым понадобится помощь психологов.
Шайло Джоли-Питт Шайло — первый биологический ребенок пары Джоли-Питт. С детства девочка решила, что хочет стать мальчиком. Сами звездные родители не против такого заявления и даже согласны, что в будущем девочка сменит пол. О своих намерениях провести операцию по смене пола Шайло неоднократно сообщала родителям. Конечно, после такого ей придется пройти реабилитацию и, возможно, курсы психотерапии. Дети певицы Мел Би и Стива Белафонте Не так давно бывшая солистка Spice Girls выдвинула обвинения против своего бывшего мужа. Оказалось, супруг неоднократно насиловал ее и принуждал к сексу втроем. Кроме того, мужчина показывал троим общим детям видеоролики, на которых члены ИГИЛ обезглавливают людей. По словам матери, дети по сей день не могут оправиться от тех шокирующих моментов в их жизни и регулярно посещают психолога. Пэрис Джексон После того, как Майкл Джексон скончался, девушка впала в глубокую депрессию. Дочь певца всерьез задумывалась о том, чтобы уйти из жизни. Сейчас ей уже 19 лет и хотя она пытается жить как все, ее психика подверглась настоящим испытаниям. Джексон Терон Джексон — приемный сын актрисы. Согласно многим сведениям, мальчик любит носить одежду для девочек, а мать в этом его всячески поддерживает. Кроме того, Джексон заявил, что мечтает сменить пол и стать женщиной. Рокко Ричи Сына Мадонны и Гая Ричи давно разделил с матерью огромный скандал. После крупной ссоры парень уехал к отцу в Лондон. По словам его знакомых, Рокко пристрастился к наркотикам и стал неконтролируемым.