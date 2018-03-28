Странные звездные дети, которым не обойтись без помощи психиатров

Порой через трудности и последствия славы вынуждены проходить не только звезды, но и их дети. Изначально с самого рождения за их жизнью следят и преследуют папарацци не меньше, чем за знаменитостями. Сегодня мы поговорим о тех детях, которым понадобится помощь психологов.