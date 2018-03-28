5 самых частых детских страхов

Все малыши подвержены каким-то страхам — это совершенно нормально для детского развития. Главная задача родителей — помогать ребёнку преодолевать их и следить, чтобы страхи и тревоги не мешали ребёнку жить. Чего же чаще всего боятся наши дети? Страх №1: Страх темноты

Это, пожалуй, один из самых распространённых страхов. Он может появиться у ребёнка после 2 лет и сохраняться очень долго — в некоторых случаях до взрослого возраста. Если говорить о более глубоком уровне, то страх темноты отражает естественный страх смерти, небытия. В темноте острее ощущается чувство беспомощности, кажется, что ситуация вышла из-под контроля — ведь невозможно контролировать то, чего ты не видишь. Кроме того, в темноте ребёнку могут мерещиться всевозможные вымышленные персонажи — баба-яга, бабай и прочие монстры. Темнота наступает, как правило, ночью, когда родители спят, а значит, ребёнок чувствует себя вдвойне уязвимым.

Совет Детстраны: Никогда не пугайте ребёнка сказочными персонажами («Будешь плохо себя вести, Кощей Бессмертный унесёт тебя к себе» и так далее). Именно в темноте все эти страхи проявят себя особенно ярко. Сделайте отход ко сну максимально комфортным, не стыдите кроху — «Ты большой мальчик, мужчины не должны ничего бояться!». Наоборот, успокойте ребёнка. Если ему мерещатся чудища в шторах, включите свет и покажите, что там никого нет, это всего лишь игра теней. Посидите с ним вместе, погладьте по спинке, почитайте добрые сказки. Установите ночник, и никогда не заставляйте ребёнка насильно оставаться в тёмной комнате. Пусть спит с подсветкой до тех пор, пока ему не станет комфортно оставаться в темноте. Страх №2: Страх врачей

Этот страх появляется также довольно рано — ведь неприятные процедуры забора крови проходят в самом раннем возрасте. Малыши начинают плакать при виде любого человека в белом халате, а позже дети начинают бояться стоматологов, пугаются при виде шприца (если нужно сделать укол или прививку), отказываются заходить в кабинет, плачут и совершенно искренне страдают. Этот страх несложно объяснить — дети боятся боли и неизвестности.

Совет Детстраны: Играйте в доктора! Купите крохе специальный набор юного врача, наденьте на него халат, и пусть он «лечит» всех членов семьи, а также кукол, мишек и прочих белочек-собачек. Объясняйте и рассказывайте, зачем нужен тот или иной прибор, можете дать ребёнку настоящий фонендоскоп — пусть он прослушает ваше сердце или собственный пульс или дыхание. Тревоги точно станет меньше — по крайней мере, ребёнок перестанет бояться всех манипуляций и спокойно даст врачу послушать себя знакомой ему «слушалкой».

Также можно поддержать малыша, покупая ему небольшие подарки после каждого похода к врачу. А ещё лучше, если есть такая возможность, потихоньку передать их доктору заранее и попросить вручить крохе по окончании приёма. Несколько таких сюрпризов, и ребёнок будет с нетерпением ждать следующего визита к доктору. Только не переборщите — это не должно стать обязательным условием. Страх №3: Боязнь животных

Многие дети боятся животных — кошек, собак и другую «живность». Нередко это бывает связано с тем, что малыша когда-то испугал чей-то питомец, или если родители ребёнка сами побаиваются животных. Также настороженно относиться к домашним питомцам могут дети, которые редко контактировали с представителями живой природы. С одной стороны, в том, что малыш с осторожностью воспринимает чужих собак или кошек, нет ничего плохого — значит, он точно не станет обнимать незнакомого пса или пытаться взять на руки неизвестную кошку. Но если страх ребёнка слишком силён, и при виде животного он впадает в панику, тут, конечно, малышу нужно помочь.

Совет Детстраны: Во-первых, не стоит запугивать ребенка: «собака тебя покусает!», «кошка оцарапает!» — и поэтому обходи их стороной. Лучше научите малыша, как нужно правильно себя вести. Например, прежде чем погладить незнакомую собаку, нужно обязательно спросить у её хозяина разрешение. Расскажите, чего делать нельзя: убегать от собаки, кричать, замахиваться слишком близко или трогать кота за хвост, пытаться погладить его живот и прочие моменты. Старайтесь расширять кругозор ребёнка, знакомьте его с особенностями поведения животных — посещайте зоопарки, смотрите образовательные телепередачи, читайте книги и энциклопедии. Если малыш боится какого-то конкретного животного (например, собаку), можно помочь ему преодолеть этот страх, познакомив с маленькими забавными щенками. Или договориться с кем-то из знакомых, кто только взял щеночка, приходить навещать его, играть, общаться. Щенок постепенно будет расти, а дружба между ним и ребёнком — крепнуть. Постепенно пушистик вырастет во взрослую собаку, но ваш малыш будет помнить её детство и не станет бояться. Страх №4: Боязнь сказочных персонажей

Бывает так, что ребёнок слишком впечатлился сюжетом какой-то сказки или мультфильма и стал бояться кого-то из героев. Страхи, как правило, обостряются к ночи. Так что малышу даже могут начать сниться страшные сны.

Совет Детстраны: во-первых, избегайте слишком страшных сказок и фильмов. Обязательно учитывайте возрастные рекомендации — тот сюжет, который ребёнок легко воспримет в 5 лет, в 4 года может испугать его. Если малыш всё же боится какого-то персонажа, попробуйте проиграть с ним несколько ситуаций.

Можно нарисовать героя и придумать про него несколько историй, в конце которых «страшилище» будет оказываться в смешной или нелепой ситуации. Можно пойти дальше и придумать сюжет, в котором «злюка» сам попадает в переделку, понимает, как был не прав всё это время, перевоспитывается и становится хорошим. Или придумайте другой способ, который позволит всегда справиться с любым монстром (например, сказать какую-то волшебную фразу). Очень хорошо помогают игрушки — «охранники». Заведите плюшевого мишку или собачку, которая всегда будет спать с ребёнком и «защищать» его от любых «злодеев». И, конечно, ни в коем случае не ругайте ребёнка за трусость! Поддерживайте, будьте рядом. Страх №5: Страх чужих людей

Впервые этот страх появляется у малышей примерно в 8 месяцев, когда они начинает отчётливо отличать «своих» и «чужих». Но постепенно этот страх утихает, и, если у ребёнка достаточно социальных контактов, он начинает с удовольствием общаться с окружающими. Если же кроха мало виделся с незнакомцами (например, если ранние годы малыш провёл за городом только в окружении семьи и близких родственников), то страх перед чужаками может проявляться и в более позднем возрасте.

Совет Детстраны: если нет каких-то особых противопоказаний (когда по состоянию здоровья врачи рекомендуют избегать любых контактов), обеспечьте ребёнку достаточное количество общения. Ходите в гости, приглашайте друзей к себе, играйте на детских площадках, запишитесь на развивающие занятия. Чем больше малыш будет контактировать с окружающими людьми, тем меньше он будет их бояться.

Не пугайте ребёнка чужими («если не прекратишь кричать на всю улицу, вон тот дядя заберёт тебя к себе!», «куда ты с ногами на лавку залез, сейчас тебя выгонят отсюда!» и другие моменты). Будьте сами приветливы с незнакомыми вам людьми, научите своё чадо, как нужно начинать беседу, здороваться, прощаться, как отвечать на вопросы — малыш будет чувствовать себя увереннее. Когда ребёнок подрастёт и станет передвигаться по городу самостоятельно, подробно расскажите ему, что делать в тех или иных ситуациях и к кому обращаться за помощью в случае необходимости. Если малыш будет знать, что и как нужно делать, страхов и тревог будет гораздо меньше.

Какие бы страхи не беспокоили вашего ребёнка, помните: никогда не ругайте и не стыдите его, постарайтесь создать максимально комфортную обстановку, будьте рядом, преодолевайте тревоги вместе. Но если, несмотря на все усилия, со страхом справиться так и не получится, обращайтесь за помощью к детскому психологу.