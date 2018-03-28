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Аллигатор рассказал американцу о поле будущего ребенка
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Аллигатор рассказал американцу о поле будущего ребенка 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Американец использовал аллигатора, чтобы узнать пол своего будущего ребенка. На видео обратил внимание новостной портал WREG News Channel 3.
На ролике запечатлена традиционная вечеринка, на которой беременная женщина сообщает отцу ребенка, родственникам и друзьям пол ребенка. Как правило, для этого используют торт с начинкой, цвет которой гостям заранее не сообщают. Если она красная, то родится девочка, если синяя — мальчик.
Однако семья Клиберт (Kliebert) решила изменить привычную процедуру. Отец семейства держит дома аллигатора. Его жена выскоблила арбуз и наполнила его цветным желе. Арбуз дали крокодилу, он раскусил его, и оказалось, что желе внутри было голубое.
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