Алена Водонаева попросила родителей серьезно поговорить с детьми

Телеведущая и модель Алена Водонаева опубликовала в Инстаграме инструкцию, по которой взрослые должны поговорить со своими детьми о пожарной безопасности.

"Проведите серьёзную беседу дома. Организуйте пожалуйста данный инструктаж в классах и группах, где учатся ваши дети", — призвала Водонаева. В тексте указано, как именно лучше всего говорить о правилах поведения на пожаре с маленькими детьми и школьниками.

В частности, инструкция рассказывает о том, как сделать повязку для защиты дыхательных путей от дыма и гари, как родители должны в форме игры приучить ребенка находить пожарные выходы в любом помещении, а также о поведении в паникующей толпе.

Как отметили читатели, такая инструкция действительно поможет родителям, учителям и воспитателям правильно подготовить ребенка к потенциально опасной ситуации.