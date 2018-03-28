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Алена Водонаева попросила родителей серьезно поговорить с детьми
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Алена Водонаева попросила родителей серьезно поговорить с детьми 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Телеведущая и модель Алена Водонаева опубликовала в Инстаграме инструкцию, по которой взрослые должны поговорить со своими детьми о пожарной безопасности.
"Проведите серьёзную беседу дома. Организуйте пожалуйста данный инструктаж в классах и группах, где учатся ваши дети", — призвала Водонаева. В тексте указано, как именно лучше всего говорить о правилах поведения на пожаре с маленькими детьми и школьниками.
В частности, инструкция рассказывает о том, как сделать повязку для защиты дыхательных путей от дыма и гари, как родители должны в форме игры приучить ребенка находить пожарные выходы в любом помещении, а также о поведении в паникующей толпе.
Как отметили читатели, такая инструкция действительно поможет родителям, учителям и воспитателям правильно подготовить ребенка к потенциально опасной ситуации.
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