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Дмитрий Дибров считает, что учить сыновей завязывать шнурки должна не мама, а профессионалы
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Дмитрий Дибров считает, что учить сыновей завязывать шнурки должна не мама, а профессионалы 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Известный телеведущий Дмитрий Дибров в недавнем интервью сообщил: его супруга Полина избавлена от всех «ужасов материнства». У женщины имеется масса помощников по хозяйству.
Все ужасы материнства — на профессионалах. Есть няни, полный набор прислуги, кухарка. Чтобы Полина чувствовала: юность замужеством не заканчивается.
При этом звездная мама уделяет малышам массу времени и сил, но занимается исключительно их развитием. «Что такое заниматься детьми? — поясняет Дмитрий Дибров. — Понимаете, заниматься нужно умом, а за санитарию и разную рутину пусть отвечают те, кому это положено по работе. Например, учить детей завязывать шнурки. Это какое адское терпение нужно иметь! Вот как раз этого занятия я Полину лишил». Судя по всему, сыновья Дибровых действительно растут не по годам развитыми детьми: они смотрят выступления Майкла Джексона, фильмы Чаплина, слушают Петра Лещенко и Владимира Высоцкого, а старший считается главным книгочеем в школе.
Мама — главное слово в жизни ребенка. Книжку почитать надо? Надо. Музыку послушать надо? Надо. Благодаря тому, что Полина много занимается детьми, они развитые парни,
с гордостью отметил звездный отец в интервью для Tele.ru.
Фото: Instagram Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «В Контакте» и «Одноклассниках»!
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