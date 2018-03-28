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Александровский взгляд
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Александровский взгляд 

Российская Газета 40 минут назад
Фото: Российская Газета
Лучший футболист Беларуси Александр Глеб — о своем детстве, русских корнях и о том, почему ему нравится жить в Минске
Александр Глеб успел поиграть не только в Европе, причем за такие команды, как «Арсенал» и «Барселона», но и за самарские «Крылья Советов». При этом жить Александр намерен в Минске. Где он недавно женился и стал отцом. И продолжает заниматься любимым делом — играть в футбол.
Александр, чем россияне отличаются от белорусов? И чем мы похожи?
Александр Глеб: Хороший вопрос. Чем похожи? Да всем (смеется). Только что паспорта разные.
Ну хорошо, а в чем-то мы отличаемся?
Александр Глеб: Разве что тем, что Россия — огромная страна, многоконфессиональная. Столько разных национальностей у вас. А у нас не так. А так, в принципе, мы во всем похожи. У меня мама вообще из России, с Рязани. Да, я белорус, но родственников у меня больше в России, чем здесь. В основном они живут в Подмосковье, Москве.
Контакт поддерживаете?
Александр Глеб: Мама периодически с ними общается. Они приезжают к нам каждое лето, родители иногда ездят в Рязань.
А вы там бывали?
Александр Глеб: Конечно. Когда мамин отец был жив, мы туда чуть ли не каждый год ездили. Воспоминаний — море! Было здорово. Все-таки детство в Советском Союзе было особенным: все дети на улице, играют, веселятся, общаются. Возвращаешься со школы, а дворы все заполнены. И настроение сразу поднимается. Помню, как ждал, когда же уроки закончатся, чтобы на минутку заскочить домой, оставить портфель, и обратно — во двор. Незабываемые ощущения. Я счастлив, что родился в такое время. Сейчас же у всех есть компьютеры, приставки, гаджеты. А тогда ничего этого не было. Зато люди больше общались.
Не думали о том, чтобы играть за сборную России?
Александр Глеб: Да в детстве вообще об этом не думал. Играл себе во дворе, потом отец отвел меня в школу. Вот когда уже заиграл, тогда пошли какие-то разговоры. Что, мол, интересовались из России. Но я об этом никогда не думал.
Родители в Минске живут?
Александр Глеб: Да. Но маму тянет съездить на родину хотя бы раз в год. Бывает, один год мама туда летит, а на другой — ее родственники приезжают к нам, в Минск. В общем, год они, год мы.
Вам удобнее жить в Лондоне, Барселоне или Минске?
Александр Глеб: Я очень люблю свою родину и счастлив, что живу здесь. Все компактно, чистенько, все зеленое. Вообще я счастливый человек.
В конце 2016 года у вас родилась дочь Александра. Каково это — стать отцом в 35 лет?
Александр Глеб: Круто! Волновался конечно. Но я вам скажу следующее — это у нас так заведено, что мы хотим поскорее детей. А в Европе все по-другому. Там вообще до 40 лет мало кто детей заводит. Там все как-то думают о себе. О своей карьере, интересах. А уже потом, к 40 годам, начинают думать о детях.
О детях когда стали задумываться?
Александр Глеб: После 30. Чувствовал, что чего-то не хватает. Окончательно понял, что хочу детей, когда встретил своего человека, свою жену Светлану. Встретил ее — и в бой (смеется).
После рождения ребенка жизнь сильно изменилась?
Александр Глеб: Конечно. Больше смеха, криков (смеется). Я не знаю даже, как описать это состояние. Это — счастье, радость. Ты просыпаешься, улыбаешься. Навстречу бежит это счастливое чудо. У нас и старшая дочь есть. Такая большая семья. И мы все друг за друга.
Принимали участие в родах? Где ждали?
Александр Глеб: В больнице, за стеной. Мне неважно было, дочка будет или сын. Помню момент, когда впервые ее увидел. Такой маленький комочек. Ради таких моментов и стоит жить.
Почему назвали Александрой? Кто выбирал имя?
Александр Глеб: Вообще я так решил. Супруга стала выбирать среди каких-то иностранных имен. А я хотел свое, родное.
Как спится? Ребенок, кстати, спокойный?
Александр Глеб: До 3-4 месяцев было тяжеловато. Не высыпались. Сейчас стало намного легче.
Собираетесь приехать в Россию на чемпионат мира?
Александр Глеб: Как получится. Желание приехать есть. Та же Москва близко. Может, в Сочи удастся вырваться. Посмотрим.
Чего ожидаете от чемпионата мира?
Александр Глеб: Это будет нереальный праздник. Я слежу за новостями, вижу, что некоторые люди пытаются как-то испортить его. Не надо обращать на них внимания. Я вижу только одно: людям интересно приехать в Россию. Это будет незабываемо…
Артур Нанян, arsenal-1886@mail.ru
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