В Ярославле состоится суд над 17-летней матерью, заморившей голодом сына. Снова

Завтра в Ярославле вновь будет слушаться дело 17-летней мамы, которая заморила голодом собственного малыша. Девушке уже вынесли приговор в январе этого года. Но она подала апелляцию. Слушание состоится в ярославском областном суде в 10:00. Активисты Ростова Великого рассказали, что суд будет открытым. Это значит, что на заседание сможет попасть каждый желающий.

Суд Ростова назначил 17-летней матери шесть лет и шесть месяцев воспитательной колонии.

— Она будет отбывать наказание в воспитательной колонии, поскольку девушка несовершеннолетняя, — рассказала пресс-секретарь ярославского областного суда Наталья Сарбунова.