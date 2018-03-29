Как не надо ходить в гости с детьми

Хотите всей семьей сходить в гости так, чтобы вас больше никогда-никогда не приглашали? Воспользуйтесь нашими чудесными вредными советами.

А что, вы нас не ждали?

Вас там не ждут? И не надо! Меньше отговорок придумают. Устройте друзьям сюрприз — появитесь на пороге внезапно, вместе с тремя детьми! Вот они обрадуются! Дети — это само собой

И даже если вы получили приглашение в гости, не стоит оговаривать, что с вами будут дети. Дети — это естественное приложение, дети — это радость. Они не могут быть в гостях лишними! Ну и что ж, что вечеринка взрослая и заканчивается в три часа утра! Больше инфекций — крепче иммунитет

Ваше чадо подкашливает? Это не повод отказаться от визита к друзьям! Особенно если у тех тоже есть дети. Чем больше переболеют в юном возрасте, тем крепче будет иммунитет. И потом, с настоящими друзьями надо делиться всем: и хорошим, и плохим… Режим придумали трусы

Подстраиваться под режим ребёнка? Её чего! Захочет поспать — поспит и в гостях! А если будет капризничать, вместе с подругой будет интереснее его успокаивать. Мы не едим заранее

Ну кто же ест перед тем, как идти в гости? Нас обязательно накормят первым, вторым и третьим. Мы не гордые, можем и сами в холодильнике покопаться. Продукты с собой? Зачем?

Действительно, зачем брать с собой еду? Неважно, что двое ваших сыновей аллергики, а третий ещё ест исключительно детское питание. Хороший хозяин изловчится и найдёт, чем накормить гостя! Всё своё оставляем дома

И из развлечений тоже ничего не берём в гости: ни игрушку, ни погремушку! Пусть хозяева подумают, чем занять ваших деток. В конце концов, поиграть можно и с кастрюлями, и с хозяйской бижутерией — чем не игрушки? В галстуке и бабочке

Да-да, именно так надо одеть мальчика в гости! А девочке — кружевное платье, как у куклы Барби, и лакированные туфельки. И не забудьте перед уходом домой хорошенько отряхнуть малыша, поправить надорванные полы пиджака и заявить: «Не думала, что у вас в квартире так неубрано/тесно! Весь костюм испортили!». А у меня есть дети?

На время забыть о том, что ты мама, расслабиться за чашечкой кофе и потрещать о том — о сём — именно для этого и ходят в гости. И не беда, что вашим юным спутникам нечем заняться, они слоняются из угла в угол, рисуют на обоях и бьют посуду. Не стоит думать, чем их занять: Отдыхайте, расслабляйтесь! Воспитываем везде!

Ребёнок громко чавкает за едой, хрипло смеётся и загадочно смотрит по сторонам? Вас это раздражает? Обязательно сделайте ему замечание, в гостях — самое время! Можно поставить и в угол, наверняка сердобольные хозяева помогут вам отыскать подходящее местечко. А вот мой Паша…

«Лучше всех играет на скрипке!», «А как он учится, одни пятёрки!», «А вчера такое выдал…» — поговорить о ваших детях, хозяева мечтают узнать о них побольше нового. И неважно, что у вашей подруги ещё нет детей, и сказать ей об этом совершенно нечего. Какой смысл обсуждать её отпуск на Карибах, рабочие моменты и скорое замужество! Хвалите вашего ребёнка и не забудьте его посадить рядом — пусть слышит и гордится собой! Мы к вам приехали до часу

Прийти в гости ненадолго, уйти засветло? Это скучно и неинтересно! Пусть хозяева погадают, когда же вы уйдёте?! А вы им — очередной сюрприз: покинете дом на час-два позже всех приличных сроков!