Мозговой штурм: как к шестому классу научить ребёнка свободно говорить на английском и испанском

Новая серия нашего проекта «Мозговой штурм», в котором мы рассказываем о самых умных школьниках Екатеринбурга, будет о том, как научить ребёнка говорить на двух иностранных языках.

Когда Маше Ефименко было два года, вместе с родителями они поехали отдыхать в Испанию. Дома тётя научила её песне «Бесаме мучо», и, гуляя с мамой и папой по курорту, девочка громко её пела. Местные умилялись и дарили ей сладости. Тогда родители даже не думали, что в 10 лет Маша захочет учить испанский язык, а в 13 выиграет региональную олимпиаду, которая рассчитана на старшеклассников. Пройдёт ли она на заключительный этап всероссийской олимпиады, она пока не знает. Если пройдёт, то соревноваться придётся с очень сильными москвичами — ребят из регионов совсем мало.

Сейчас Маша учится в 6 классе «английской» 13-й гимназии. Как рассказывает ее мама Светлана, у них семья технарей. К чему будет склонность у Маши, родители не знали, поэтому просто стали ходить на разные занятия. Начали в 4 года с английского.

— Маша в год начала учить буквы, а в 3 научилась читать, не просто механически, а уже осмысленно, могла пересказать, что прочитала. Поэтому, когда ей исполнилось 4, мы решили попробовать отдать её на занятия по английскому, — рассказывает Светлана. — Выбрали языковой центр, где занимаются с такими малышами. Решили просто попробовать, а Маша так увлеклась, что до сих пор занимается английским.

По словам Светланы, все занятия проходили в центре, дома с Машей занималась только бабушка. Она английский не знала, просто контролировала, чтобы внучка выполняла все задания, а потом и сама увлеклась изучением английского языка.

— Мы с мужем много работаем, поэтому уделять много внимания Маше возможности не было. Бабушка возила на занятия, — говорит Светлана Ефименко.

К 13 годам школьница успела выиграть несколько интернет-олимпиад и сдать 2 кембриджских экзамена по английскому языку.

— Последний экзамен она сдала в прошлом году на уровень В2. Как нам говорил один преподаватель из языкового центра, со знаниями, как у Маши, студенты учатся на инязе в университете, — делится мама Маши.

Два года назад девочка захотела учить второй язык. Выбрала испанский.

— Нам казалось, что Маша уже знает английский на хорошем уровне, поэтому поддержали её выбор, — рассказывает мама школьницы.

По словам Маши, она захотела учить испанский, потому что ей нравится его звучание.

— Бывает, конечно, сейчас, что два языка путаются в голове, но я справляюсь. Второй язык всё равно учить легче, потому что многие грамматические правила и таблицы сходятся, — говорит Маша. — Для меня изучение нового языка — это не зубрёжка слов, я больше слушаю музыку на английском и испанском, и так запоминаю слова, различаю диалекты. Мне кажется, что в зарубежной попмузыке больше смысла, чем в русской.

По словам Маши, останавливаться на двух иностранных языках она не хочет — вслед за испанским хочет учить итальянский и французский.

Кроме изучения языков Маша серьёзно занимается балетом. Родители отдали её на хореографию одновременно с английским — в 4 года.

— Сейчас Маша занимается в детском театре балета «Щелкунчик». Это тоже отнимает много времени: если идёт подготовка к спектаклю, то занятия и репетиции проходят каждый день. День иногда расписан не то, что по часам, а по минутам, — говорит Светлана.

Как рассказывает мама, Машу отдали на балет, чтобы она не сидела всё время за книжками.

— Четыре года Маша просто занималась на подготовительном отделении, потом прошла отбор и поступила в первый класс хореографической школы. Сейчас она уже в 4-м классе хореографической школы, через 3 года получит диплом о её окончании, если всё сложится правильно. Нам кажется, вторая специальность, это тоже неплохо, — говорит мама школьницы.

Светлана часто корит себя за то, что у Маши мало свободного времени.

— В ответ Маша говорит мне: «Мама не волнуйся, всё хорошо, я всё успеваю». С другой стороны, в такой загруженности тоже есть плюсы, например, Маша вообще не сидит в Интернете, на это просто нет времени, — рассказывает она.

По словам Маши, когда она едет в транспорте, как и многие, она слушает музыку.

— Но я не просто слушаю, я так учу язык. Это такая моя форма запоминания, потому что зубрить очень скучно и так мало что запоминается, а если песня нравится, то слова запоминаются сами собой, — говорит девочка.

Ещё один Машин способ запоминания — читать книги на иностранном.

— Сейчас читаю Агату Кристи на английском, потом хочу начать читать Сервантеса на испанском, — делится школьница.

Также очень помогает в изучении испанского разговорная практика с носителями языка во время поездок по Испании.

Первая серия была об 11-класснице «девятки» Людмиле Вакалюк, которую называют гением в биологии, а ещё мы рассказывали о девятикласснике Иване Лахтине из этой же гимназии, который вошёл в число самых умных по математике.