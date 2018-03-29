Почему младшекласснику необходима дисциплина

Рассказываем, почему соблюдение правил — один из важных навыков, который ребенку необходимо получить и закрепить в младшей школе.

Начальная школа — невероятно важный и сложный этап в жизни ребенка. Именно здесь он впервые со всей полнотой ощущает груз требований и ожиданий, которые на него возлагают родители и учителя.

Из комфортной и опекающей семейной среды малыш попадает в среду оценочную, где ему предстоит занять свое место среди других учеников.

Одно из первых препятствий, которое предстоит преодолеть новоиспеченному школьнику, — необходимость соблюдать правила нового коллектива.

Некоторые родители считают, что дети должны расти в атмосфере, свободной от дисциплины и правил. Однако умение понимать правила и соблюдать их — один из главных навыков, который пригодится ребенку в жизни. Разумеется, мы не говорим о бездумном следовании командам, речь идет об осознанной дисциплине, которая помогает ребенку собраться, заниматься больше и лучше.

Специально для тех, кто еще сомневается в пользе дисциплины, мы рассказываем о тех преимуществах, которые она дает ребенку в начальной школе. Дисциплина развивает усидчивость

Еще вчера малыш был детсадовцем, а сегодня уже первоклассник. Он должен сорок минут слушать учителя, когда хочется бегать и стоять на голове! Начальная школа — время, когда ребенку предстоит нелегкая задача: научиться концентрироваться на объяснениях учителя, не отвлекаться, быть внимательным (все это напрямую влияет на академические успехи ребенка).

Конечно, первое время в школе невнимательность со стороны ребенка неизбежна и даже нормальна, но дисциплина на уроке со временем отточит этот навык. Дисциплина учит пунктуальности

Возможно, новоиспеченному школьнику будет в новинку, что все в школьной жизни подчинено времени: уроки начинаются и заканчиваются в определенный час, опаздывать к которому недопустимо.

Первоклашка имеет неразвитое чувство времени, здесь ему необходима помощь родителей. Ребенку мягко, но постоянно нужно объяснять, что пунктуальность — это уважение к учителю и одноклассникам, а опоздание — вредная привычка, отвлекающая от занятий весь класс. Дисциплина учит правильно распределять свое время

Режим дня, пожалуй, это важнейшее условие успешной учебы в школе. Без четко спланированного режима дня ребенок не будет успевать ни учиться, ни отдыхать.

Режим необходим и с физиологической, и с психологической точек зрения.

Четко спланированный распорядок дня позволит ребенку меньше уставать и быть более выносливым. Если ребенок будет точно знать, каким будет его день, он будет чувствовать большую уверенность и меньше тревожиться по поводу уроков.

Грамотно спланировать день школьника — задача родителей. Стоит помнить, что в течение дня должно найтись время и для прогулок, и для отдыха, и для кружков.