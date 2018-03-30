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Родители Удмуртии смогут сообщить об опасных местах для детей
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Родители Удмуртии смогут сообщить об опасных местах для детей 

ИА «Сусанин» 2 часа назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии стартует акция «Безопасное детство». Об этом объявила уполномоченный при главе Удмуртской Республики по правам ребенка Ольга Авдеева, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.
Мероприятие направлено на выявление опасных для детей мест: аттракционов, спортивных площадок и дворов, несанкционированных пешеходных переходов, свисающих глыб льда, открытых люков и других.
Родителям и волонтерам предлагают принять участие в обследовании террриторий и сообщить о нарушениях.
Информация принимается по телефонам: 8 (3412) 571-049, 8 (3412) 571-027 и на электронный адрес: AvdeevaUp@yandex.ru
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