Родители Удмуртии смогут сообщить об опасных местах для детей

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии стартует акция «Безопасное детство». Об этом объявила уполномоченный при главе Удмуртской Республики по правам ребенка Ольга Авдеева , сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Мероприятие направлено на выявление опасных для детей мест: аттракционов, спортивных площадок и дворов, несанкционированных пешеходных переходов, свисающих глыб льда, открытых люков и других.

Родителям и волонтерам предлагают принять участие в обследовании террриторий и сообщить о нарушениях.

Информация принимается по телефонам: 8 (3412) 571-049, 8 (3412) 571-027 и на электронный адрес: AvdeevaUp@yandex.ru