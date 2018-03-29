Девочка собирает пластиковые крышечки и на вырученные деньги делает «скамейки для друзей»

Девятилетняя школьница из США — Сэмми Венс — придумала, как помочь детям, которые с трудом заводят друзей. Она нашла способ финансировать установку в школе желтых «скамеек для друзей»: мест, где каждый, кто чувствует себя одиноко, может получить поддержку.

Для начала девочка выяснила, что такая скамейка стоит около 900 долларов, но сумма, конечно, оказалась для ее семьи слишком большой. Поэтому она попросила маму помочь ей собирать пластиковые крышки от бутылок, чтобы с помощью кампания по сбору уменьшить стоимость скамейки до 250 долларов.

После встречи с директором школы, которая одобрила инициативу, Сэмми нарисовала комикс, объясняющий идею «скамеек для друзей», а также сняла видео, которое ее мать затем отправила в Facebook. Девочка и ее мама собрали более 1600 фунтов (725 кг) колпачков. Крышечки присылали из Африки, Израиля, Германии и Нидерландов. Кроме того, девочка получила много писем с поддержкой проекта.

В конце-концов Сэмми набрала достаточно пластиковых крышек, чтобы установить в своей школе 3 желтых скамейки, а еще она рассказала о них детям и их родителям из других школ, поэтому сборы продолжились.

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