«Заболеет без носков!»: российские мамы переживают за дочь Натали Портман

Папарацци сфотографировали актрису Натали Портман на прогулке вместе с дочкой Амалией. Российские мамы, увидев, что ребенок находится на улице с босыми ногами, когда мама в кофте, пришли в ужас.

Известная актриса, 36-летняя Натали Портман — мама двух детей: 6-летнего Алефа и годовалой Амалии. Звезда Голливуда не хочет нанимать своим наследникам няню и сама занимается их воспитанием. При этом Портман не забросила карьеру, поэтому иногда ей буквально на ходу приходится, к примеру, кормить ребенка. У Натали только в январе 2018 года появилась страница в Инстаграме, однако там совсем нет семейных снимков. Зато поклонников Портман по всему миру ее новыми фотографиями радуют вездесущие папарацци. Так, на днях они сняли, как актриса гуляет с Амалией на руках. Общественность крайне возмутило, что девочка без носков, а задранная кофточка сильно оголила спину малышки. Российские мамы очень переживают, как бы Амалия не заболела из-за легкомысленности своей звездной мамы.

«Постоянно дети несоответственно погоде одеты. Спина голая, носков нет» «Детей надо одевать, как себя. Ведь они такие же люди, только маленькие, надо их беречь» «Ну спина же вся голая у ребёнка» «Сама в двух кофтах, а ребенок полуголый» «Ножки же холодные, заболеет»

Однако нашлись и комментаторы, которые с юмором отреагировали на критику взволнованных мам. Они отметили, что у иностранцев совсем другие нормы одевания детей. «Бабусь на лавочках на нее нет! Куда ж без носков, шапок, пяти кофт и перчаток дите вынесла!» «Говорят, что это полезно вообще, и дети не болеют» «У них так принято детей одевать, легче, чем себя»

Кстати, Натали Портман уже не впервые обвиняют в слишком безответственном подходе к выбору одежды для детей. Недавно она гуляла с Амалией, одетой в легкий костюмчик, хотя сама была в свитере.