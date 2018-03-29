В ОППМС «Кожухово» начинается тренинг для родителей и их малышей

С 29 марта в Отделе психологической помощи молодой семье «Кожухово» стартует тренинг «Растем вместе». Он будет состоять из двенадцати занятий продолжительностью в один час. Участниками станут родители и их малыши в возрасте от двух до четырех лет. Группа уже набрана, вести тренинг будет психолог Светлана Беликова. Кстати график занятий можно будет скорректировать.

На тренинге можно будет получить различную необходимую информацию. Также малыши смогут поиграть в развивающие игры, кукольный театр и заняться творчеством. Посещение занятий поможет в формировании эмоционального контакта между детьми и родителями.

По мнению психологов, в ходе занятий родители получат психологические знания об особенностях детского развития и освоят новые умения и техники в воспитании ребенка. У детей будет происходить общее развитие социальных и коммуникативных навыков. Отметим, что занятия проводятся бесплатно.

Фото с сайта ОППМС «Кожухово»