Дошколят обучили создавать аппликации в виде мозаики

На днях в дошкольном отделении образовательного комплекса «Юго-Запад» ребята научились создавать аппликации из пластилина. Воспитанники группы «Колобок» из маленьких разноцветных шариков, слепленных из пластилина, сделали картину в виде мозаики.

Пластилин является одним из лучших материалов для развития ребенка. Для того чтобы создать аппликацию, дети заполняли лист маленькими шариками из пластилина. Немало терпения понадобилась ребятам, чтобы создать такой шедевр.

Зато в результате дошколята развили в себе усидчивость и терпение, воображение и фантазию Кроме того, дети изучили свойства материала и научить завершать начатые дела до конца.