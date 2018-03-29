Диана Арбенина похвалилась красавицей-мамой, которой исполнился 71 год

@d_arbenina_officialДиана Арбенина похвалилась красавицей-мамой, которой исполнился 71 годДиана Арбенина (43) признается, что редко поздравляет родных и друзей с днем рождения посредством соцсетей, считая это слишком личным. Мол, лучше обнять человека и сказать ему все самое важное лично. Но в этот раз Светлана не удержалась. Ее маме исполнился 71 год. Диана опубликовала архивную фотографию именинницы и призналась ей в любви. К слову, мало кто знает, что мама певицы гастролирует вместе с ней! И возраст ей не помеха: А сейчас считайте что я не то чтобы поздравляю МАМУ с днём рождения. сейчас я элементарно хвастаюсь как 9летняя девчонка: смотрите какая у меня обалденная красивая мама! мама, которой исполнился 71 год — сейчас спит рядом со мной в купе в поезде в волгоград а вечером будет задорно и бодро рассказывать вам про мои книги и помогать вам мерить наши футболки. в свои 71 мама работает в группе «Ночные снайперы» и с нами во всех городах. мама которой сегодня 71 порой моложе нас всех и я серьёзно начинаю думать о том что с годом ее рождения кто то дерзко пошутил прибавив новорожденной сразу 30 лет при регистрации в загсе. мама классная. мама разная. мама овен. в маме тайна.

Публикация от Diana Arbenina (@d_arbenina_official) 26 Мар 2018 в 9:25 PDT Поклонники певицы пожелали маме здоровья и долгих лет жизни: «Спасибо Вам большое, что вчера на концерте, мы смогли увидеть эту нереальную женщину (вашу маму), спасибо что в живую услышали эти поздравления❤️», «С днем рождения Вашу МАМУ! Здоровья и долгих лет жизни!», «С Днём рождения Мамочку! Всего ей самого замечательного и доброго! Здоровья и радости!». А тем временем Владимиру Преснякову 50 лет: как поздравили юбиляра бывшая и нынешняя жены?

Публикация от Diana Arbenina (@d_arbenina_official) 27 Мар 2018 в 9:35 PDT Публикация от Diana Arbenina (@d_arbenina_official) 28 Июл 2017 в 12:04 PDT