Дети-«жаворонки» и дети-«совы»: как помочь с режимом дня

Несмотря на то, что уже в два-три года малыш может бодрствовать достаточно долго — до 10 часов, определять его хронотип ещё рановато. Наблюдения могут давать обманчивые представления, так как в этом возрасте внутренний ритм малыша достаточно пластичный, на него влияют многие внешние факторы воздействия. Наиболее точно можно определить кто «жаворонок», а кто «сова» к семи годам.

Ребёнок-жаворонок: как поспать с утра подольше

С малышом-«жаворонком» нет нужды заводить будильник (и даже покупать его!). Ребёнок просыпается очень рано, а в вашей голове крутится в этот момент лишь одна мысль: «Вот бы поспать ещё часок!»

К сожалению, сдвинуть режим дня такого «птенца» вам не удастся, а если вы это и сделаете, то получите капризного ребёнка. Куда лучше, когда малыш рано утром в хорошем настроении, а вечером аккурат после программы «Спокойной ночи, малыши!» трёт глазки и спешит в постельку.

В этой ситуации подстраиваться под хронотип ребёнка придётся вам и другим домочадцам. Посещение мероприятий, походы в гости переносите на более раннее время, чтобы к часу, когда малыш уже хочет спать, быть дома.

Если ребёнок уже большой, можно договориться с ним, чтобы он не шумел, когда будет просыпаться. А чтобы ему не понадобилось что-то у вас спрашивать, заранее позаботьтесь о том, чтобы всё необходимое было у крохи под рукой: поилка с молоком или сладким чаем, печенье, детские книжки и игрушки.

Как из «совы» сделать «жаворонка»

С ребёнком-«жаворонком» очень просто соблюдать «садовский» и «школьный» режим дня: ранние подъёмы и пик активности в утренние часы даётся им легко. А вот «совятам» с «общепринятыми» нормами приходится туго! С утра такой ребёнок хочет спать, а оттого вялый и невнимательный. А вот вечером его никак не уложишь спать. Получается замкнутый круг.

Принудительно превращать «сову» в «жаворонка» нельзя ни в коем случае. Такая мера может быть чревата неврозами.

Но слегка «сдвинуть» режим дня ребёнка-«совы» на пару часов родителям вполне под силу.

Есть несколько простых, но действенных приёмов, которые помогут малышу вовремя и быстро засыпать:

давайте правильную физическую и интеллектуальную нагрузку для ребёнка (в соответствии с возрастом), устраивайте активные прогулки — желательно два раза за день;

за час-полтора до сна проследите, чтобы ребёнок не играл в шумные, подвижные, а также компьютерные игры и не был эмоционально напряжён. Для этого придумайте для малыша какое-нибудь спокойное занятие, например, порисуйте или вместе разгадывайте загадки;

вечером разговаривайте спокойно, не так эмоционально и громко, как днём, свет лучше немного приглушить, телевизор выключить;

придумайте ежедневный ритуал перед сном — например, купание, чтение сказок, затем колыбельная и поцелуй на ночь;

укладывая сына или дочь, скажите, что вы будете делать завтра, обязательно включив в планы что-то новое, интересное (поездка в зоопарк, прогулка на велосипедах, посещение музея или выставки и т.д.) — наверняка ребёнок заснёт в хорошем настроении, мечтая о том, как замечательно проведёт с вами время на следующий день.

Если ваши попытки скорректировать хронотип ребёнка сразу не увенчаются успехом, не расстраивайтесь, это нормально. Биоритмы — естественная особенность всего живого. То, что мы пытаемся перестроить режим ребёнка на удобный для нас, совершенно не означает, что ему так будет лучше. Постепенно совместными усилиями вы найдёте правильное решение, для этого понадобится только время и терпение.