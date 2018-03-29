30 способов занять малыша с пользой

Возьмите по горсти имеющихся в доме круп (выбирайте крупные зёрнышки булгура, гречки и прочих подобных), бобовых (фасоли, гороха, чечевицы). Насыпьте все в один небольшой мешочек. Поставьте перед малышом стаканчики по количеству круп и предложите ему рассортировать содержимое мешочка, а заодно, и назвать все крупы и бобовые.

В небольшой тканый мешочек насыпьте фасоль, горох или чечевицу. Спрячьте в него небольшую игрушку (например, фигурку от Киндер-сюрприза). Пусть ребёнок найдёт её в мешочке и наощупь угадает, что это за предмет.

Вырежьте из любой раскраски страницу (или нарисуйте вместе с крохой рисунок). А теперь предложите своему чаду раскрасить его, но не обычным способом (карандашами, фломастерами или красками), а пластилином, размазывая его пальчиками по элементам рисунка и стараясь не заходить за линии. Некоторые детали (нос, ягодки и прочие круглые элементы рисунка) попросите сделать объёмными.

Возьмите пустые баночки, бутылочки и другие всевозможные емкости с отвинчивающимися крышками. Снимите крышки и перемешайте. Попросите ребёнка подобрать к каждой баночке свою крышку.

Налейте в широкую ёмкость воду, бросьте туда пуговицы, крупные бусины, пластиковую мозаику. Пусть малыш выловит все предметы с помощью столовой ложки.

Бусины разных цветов и размеров перемешайте между собой и попросите кроху рассортировать их в разные коробочки, попутно называя цвета бусин.

Возьмите лоскуты различных тканей (желательно очень разных по фактуре). Вместе с ребёнком определите наощупь характеристики этих тканей (грубая, мягкая, гладкая, колючая и так далее).

На поднос с бортиками насыпьте муки. Пусть малыш пальчиками рисует на муке фигуры, солнце и прочие рисунки.

Вырежьте из картона круг, возьмите прищепки и предложите крохе сделать из имеющихся предметов солнышко. Но сначала покажите, как цеплять прищепки. Годовалые детки пусть эти прищепки снимают, а вы снова их цепляйте к картону.

Возьмите пару картофелин и вырежьте из них объёмные фигуры (круг, квадрат, звезду). Дайте малышу эти заготовки, пусть макает в краски и делает на альбомном листе штампы. Такие же рисунки можно делать из половинок яблок или лимонов.

У пластиковых контейнеров разного размера снимите крышки. Пусть ребёнок подберёт крышку к каждому контейнеру или сложит их один в другой.

Игрушки и фигурки с отверстиями нанизайте на шнурок. Подавайте малышу мелкие фигурки, а он пусть самостоятельно собирает необычные «бусы».

Возьмите одежду с липучками, шнуровкой, застежками-молниями. Пусть ребёнок застёгивает, расстёгивает и зашнуровывает (с вашей помощью) их.

Разбирая посудомоечную машину, предложите малышу самому достать вилки, ложки, кастрюли и пластиковую посуду.

Устройте с ребёнком соревнование: бросайте скомканную бумагу в ведро или таз.

Разберите носки по одному. Пусть кроха подберёт к каждому носку пару.

Возьмите любимую мягкую игрушку ребёнка (например, медвежонка). Положите перед малышом зимнюю шапку, шарф, панаму, солнечные очки и предложите угадать, что нужно одеть медвежонку летом, а что — зимой.

Налейте в ёмкость воду и дайте своему чаду небольшие предметы (лёгкие и тяжёлые). Пусть малыш кидает в воду предметы и определяет, что тонет, а что — нет.

Налейте воды в небольшой тазик и дайте крохе носовые платочки, кукольные одёжки на стирку.

Не спешите сами загружать бельё в стиральную машину. Пусть ребёнок сделает это сам.

Возьмите шпиндель для дисков и ненужные CD, попросите малыша нанизать диски на шпиндель.

Постройте из пластиковых стаканчиков башню. Пусть ребёнок собьёт её мячом. Поиграйте так в боулинг: у кого упало больше стаканчиков, тот и выиграл.

Картинку разрежьте на четыре-пять крупных частей и предложите малышу собрать полученный пазл.

Возьмите ватман и нарисуйте на нём ствол дерева, а карапуз с помощью собственных ладошек и пальчиковых красок (или простых акварельных, но под вашим присмотром) нарисует у дерева листочки.

Дайте ребёнку магнит и предложите выяснить, какие предметы он может притягивать к себе.

Вручите малышу старый журнал и безопасные ножницы: пусть он вырезает понравившиеся картинки или определённые изображения на заданную тематику (например, машины или животных).

Налейте в тарелку немного воды и предложите ребёнку чистой губкой для посуды перелить ее в другую тарелку.

Сделайте с малышом кораблики из скорлупы грецкого ореха, зубочисток и бумаги. Пустите кораблики в море (таз или большую чашку с водой).

Выдайте ребёнку бинт, пластиковую ложку и шприц без иглы. Пусть полечит своих игрушек: попросите сделать укол, забинтовать лапку, дать лекарство.

Передайте крохе чистую тряпочку и попросите протереть нижние полки, дверцы шкафа или холодильника.