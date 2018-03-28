ГД рассмотрит 29 марта проект об освобождении от НДФЛ ежемесячных выплат семьям при рождении первенца

Государственная дума в четверг, 29 марта, рассмотрит законопроект, освобождающий от подоходного налога пособия, которые получают семьи при рождении первого ребенка. Об этом сообщил журналистам первый зампредседателя Госдумы Александр Жуков.

«Из наиболее важных законов также будут поправки в налоговый кодекс, которые освобождают от подоходного налога пособия, которые получены семьями при рождении первого ребенка», — сказал А. Жуков

Он уточнил, что в настоящее время такой льготой пользуются многодетные семьи.

Ранее комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении правительственный законопроект, который предусматривает освобождение от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) ежемесячных выплат семьям в связи с рождением или усыновлением первого и второго ребенка. С 1 января 2018 г. введены дополнительные меры государственной поддержки в виде ежемесячной выплаты семьям в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка и ежемесячной выплаты из средств материнского (семейного) капитала в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка.