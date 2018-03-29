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Теплые стены и сладкое молоко: уфимские медвежата учатся быть самостоятельными
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Теплые стены и сладкое молоко: уфимские медвежата учатся быть самостоятельными 

ufa1.ru 2 часа назад
Фото: ufa1.ru
В вольерном хозяйстве уфимского Горзеленхоза подрастают медвежата. Четыре косолапых малыша появились на свет в январе. Сейчас им около трех месяцев, и сотрудники вольера только-только отлучили потомство от бурых мам: отпрысков пора готовить к взрослой жизни. Совсем скоро они обретут новый дом.
— Звери отправятся в разные зоопарки и цирки. А сейчас они потихоньку привыкают жить без мамы, — рассказали работники.
Разлуку тяжело переживают и малыши, и медведицы. Медвежата жалобно постанывают, и даже искушенным сотрудникам вольера в их плаче слышится слово «мама». Страдают и косолапые родительницы: каждый раз, слыша голоса детёнышей, бросаются к решеткам клетки — материнский инстинкт. Пройдет не меньше месяца, пока родители и дети смирятся с разлукой. Но такая мера — необходимость.
— Содержать медведей — огромный труд и большие затраты. Взрослые животные питаются рыбой и мясом, едят очень много, — объясняют сотрудники. — А в условиях дикой природы звери не выживут: они родились в неволе и к самостоятельной жизни не приспособлены.
Медвежата пьют из соски, как дети
Пока медвежата пьют только молоко. За один раз плюшевый малыш может одолеть литр такого лакомства. Перед кормежкой молоко подогревают и добавляют сахар, затем на пластиковый баллон надевают резиновую соску.
— Несмотря на то, что звери еще совсем маленькие, видно, кто из них лидер. За право отведать молоко первым, малыши борются друг с другом, — говорят работники.
Пока двоих медвежат кормят из бутылочки, еще двое косолапых ждут своей очереди в клетке. Чувствуя запах молока, голодные мишки сосут друг другу ушки.
— Это же дети. Мы кормим их каждые два часа, даже ночью. Комната, в которой медвежата живут, обогревается тепловой пушкой — чтобы малышам было комфортно, — рассказали медвежьи няни.
Малыши дерутся за кормежку
Скоро косолапым разнообразят меню — добавят в рацион кашу, разрешат и хлеб. Мясо медвежата попробуют, когда им исполнится шесть месяцев.
Посмотреть на плюшевых питомцев горожане смогут, когда потеплеет. Полюбоваться на малышей можно будет в парке Лесоводов.
Парк Лесоводов Башкирии расположен недалеко от Ботанического сада, по адресу Лесной проезд, 1.
В парке Лесоводов показали медвежат
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