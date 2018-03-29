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У пары гиббонов в Ленинградском зоопарке родился детеныш
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У пары гиббонов в Ленинградском зоопарке родился детеныш 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Ivyborg.ru
В Ленинградском зоопарке опять прибавление, передают «Невские новости».
У пары белоруких гиббонов Персея и Габины, живущих в петербургском зоопарке, на свет появился малыш. Детеныш родился утром 23 марта 2018 года.
В семье приматов это уже третье по счету прибавление. Старших детей зовут Тесей и Орфей. Согласно уже сложившейся традиции называть белоруких гиббонов греческими именами, схожее имя получит и новорожденный.
Пока пол детеныша определить сложно — заботливая мамочка не подпускает посторонних к своему чаду и тщательно скрывает малыша от чужих глаз.
Тем не менее, администрация зоопарка все-таки приглашает жителей и гостей города понаблюдать за многодетной мамой и реакцией семьи на прибавление.
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