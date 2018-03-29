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В зоопарке Петербурга у пары белоруких гиббонов появился малыш
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В зоопарке Петербурга у пары белоруких гиббонов появился малыш 

ТАСС 24 минуты назад
Фото: Диалог
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 марта. /ТАСС/. Пара белоруких гиббонов в Ленинградском зоопарке обзавелась пополнением, сообщили в четверг в пресс-службе учреждения.
"У пары гиббонов Ленинградского зоопарка Персея и Габины родился малыш. Радостное событие произошло утром 23 марта", — говорится в сообщении.
Отмечается, что это уже третье потомство в семье обезьян в зоопарке Санкт-Петербурга. При этом пол новорожденного определить пока не удалось, так как самка гиббона прячет детеныша от сотрудников. Как утверждают специалисты, первые месяцы маленькие гиббоны проводят, крепко держась за живот матери.
Отец новорожденного гиббона Персей родился в Петербурге в 1994 году, а самка Габина в 2011 году прибыла из зоопарка чешского города Пльзень. В 2012 и 2015 годах у них появились на свет детеныши Орфей и Тесей.
В Ленинградском зоопарке существует традиция называть белоруких гиббонов греческими именами. Планируется, что после определения пола животного среди посетителей будет объявлен конкурс на лучшее имя для него.
В начале марта предложенными публикой именами в Ленинградском зоопарке назвали трех детенышей львов, появившихся на свет в декабре прошлого года. Им дали африканские клички Рудо, Нео и Лулу, означающими в переводе с суахили соответственно — «любовь», «подарок» и «жемчужина».
Зоопарк основал в Санкт-Петербурге в 1865 году как частный зверинец голландцем прусского подданства Юлиусом Гебгардтом и содержался на его средства. В государственное владение учреждение попало после революции 1917 года, со дня основания и до 1952 года оно носило название зоосад. Зоопарк за свою историю закрывался для горожан лишь однажды — в блокадную зиму 1941-1942 годов. В память о тех сотрудниках, которые спасали животных во время войны и участвовали в обороне Ленинграда, было решено не переименовывать зоопарк и оставить его старое название — Ленинградский.
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