Почему не стоит лезть к чужим детям

Очаровательный малыш стоит напротив вас в очереди в супермаркете и голубые глаза так и просят: «Присядь, незнакомец, на корточки, спроси, кто же у нас тут такой миленький»? Немедленно скажите себе «фу» и оставьте в покое чужого ребенка.

Первое, что меня шокировало после того, как я стала мамой — то, как сильно прохожие стараются не замечать, что у меня и двух людей в коляске есть личное пространство и какие-то свои дела. Я впервые в жизни столкнулась с таким шквалом неожиданных реплик со стороны и внезапных обращений. Все они, в основном, одинаково бессмысленны и довольно однотипны — ни одна прогулка до сих пор не обходится без: «мальчик или девочка?», «двойня это такое счастье!», «вам, наверное, так тяжело». Самое смешное, что люди не всегда успевают услышать ответ — зачастую они даже не сбавляют шага и просто проскальзывают мимо, что-то быстро проговорив. Несколько человек на моей памяти хватали моих детей за руки или лицо и одна женщина буквально занырнула под капюшон коляски.

Конечно, не все матери так ревностно относятся к этому — довольно много женщин не видят проблемы в том, что на какое-то время их дети становятся достоянием общественности. Но это совсем не повод ставить минутный порыв во главу угла — давайте признаем, что даже тот максимум информации, который вы можете выжать из незнакомой вам женщины с ребенком за 30 секунд болтовни на светофоре, совершенно никак не повлияет на вашу жизнь и не принесет вам пользы. К тому же, для многих матерей выход на прогулку — единственная возможность уложить слишком капризного или активного малыша спать и побыть хоть немного в тишине и наедине с собой, и даже самый доброжелательный прохожий, решивший вдруг поболтать, будет вызывать в такой ситуации только негативные эмоции.

Но если в данном случае никто никому существенно не вредит, то взаимодействие с чужими детьми таит в себе гораздо больше, чем кажется на первый взгляд.

нельзя разговаривать с незнакомцами

нельзя ничего брать у незнакомцев

незнакомый человек не должен тебя трогать Малыш познает мир, правила в котором устанавливают пока только взрослые. С целью безопасности, мы с раннего детства учим детей:

Но как ребенок должен соблюдать эти правила, когда с тех же пеленок незнакомые люди разговаривают, треплют за щеку и протягивают конфеты, которых не дождешься от мамы с папой? Как маленький человек должен оценивать ситуацию при таких противоречиях, и как он поймет, какой из незнакомцев не представляет опасности?

Справиться с этой задачей ему, как ни странно, должны помочь сами незнакомцы — достаточно просто взять на себя роль действительно хорошего постороннего взрослого. Чтобы ребенок мог отличить потенциально опасную ситуацию, достаточно сформировать в нем всего одну установку:

Хороший взрослый никогда и ни с чем не может обратиться к незнакомому ребенку.

Ребенок на то и ребенок, что сам не в состоянии пока анализировать происходящее, поэтому самый безопасный для него вариант общения с посторонними людьми — полное игнорирование. И раз уж чужие дети вызывают в вас какие-то настолько яркие эмоции, почему бы не обратить их в желание оказать этим детям услугу?

Есть всего несколько простых правил, которые взрослому человеку стоит соблюдать при общении с ребенком, который его не знает:

1. Обращаться с чем-либо к незнакомому ребенку всегда нужно только после того, как он увидел, что его родители дали вам на это согласие — даже если вы знаете, что это лучший друг вашего ребенка из детского сада и уже не раз общались с его мамой, перед тем, как подойти и познакомиться с малышом, дайте ему понять, что она это одобряет.

2. Если же чей-то ребенок обратился к вам на улице, по ошибке принял вас за одного из родителей или просит чем-то помочь, прежде всего остального спросите его о том, где находятся его близкие (даже если это произошло на детской площадке), или укажите на них. Дайте ребенку понять, что если он не потерялся, то не должен обращаться к посторонним, а со всеми вопросами должен обращаться к маме, папе и кому угодно из «своих» взрослых.

3. Никогда и ничего не давайте чужим детям (опять-таки, без разрешения родителя — хотя бы потому, что у ребенка может быть аллергия).

Соблюдая эти рекомендации, вы сделаете для милой крохи гораздо больше, нежели сделали бы, угостив конфетой в автобусе или отвесив комплимент про пухлые щеки.

Стоит всегда помнить, что времена игр в песочнице уже прошли, и вторгаться в личное пространство незнакомых людей без причины теперь нельзя. Ребенок и его родитель — такие же люди и имеют свои личные границы, посягая на которые вы не только ведете себя неприлично, но и оказывается чужому ребенку медвежью услугу.