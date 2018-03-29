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Омичей приглашают на семейную выставку
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Омичей приглашают на семейную выставку 

АиФ-Омск 2 часа назад
Фото: АиФ-Омск
Как сообщает сайт омской мэрии, 6 и 7 апреля в здании велотрека пройдёт выставка-форум товаров и услуг «Вместе с семьей и детьми».
Посетителям обещают много интересного для детей и взрослых. Под одной крышей будут представлены проекты театров, музеев, художественных школ и студий, библиотек, национально-культурных объединений города, на сцене выступят детские творческие коллективы.
Маленьких гостей ждут сюрпризы: планетарий, встречи с любимыми героями сказок и мультфильмов, фотосессия, показы модной детской одежды, мастер-классы и игровые зоны. Родители малышей смогут воспользоваться парковкой для колясок, зонами пеленания и кормления.
Напомним, ч то выставка будет работать 6 и 7 апреля с 10.00 до 18.000 на омском велотреке (ул. Вавилова, 45/1). Вход свободный.
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