Папа в декрете: личная история

Мы привыкли к стандартной истории: женщина дома с детьми и стиральной машиной, мужчина на работе с портфелем и в глаженой рубашке. Он приходит домой уставший, играет с детьми и ложится спать, а по выходным дай бог дает жене пару часов времени на саму себя (примерно до тех пор, пока ребенок не заплачет, не проголодается или не намочит штаны).

На самом деле отец ребенка даже имеет такие же права на выход в декретный отпуск, как и мать, если в семье будет принято такое решение (например, если женщина не может или не хочет делать перерыв в карьере, и ситуация позволяет мужчине взять это на себя). Например, в Швеции часть отпуска по уходу за детьми должен обязательно взять отец, иначе эти дни не будут засчитаны.

Для большинства людей такая идея все еще кажется сумасшедшей, но обязательно ли находиться в декрете, чтобы принимать участие в процессе воспитания детей в полной мере, а не «помогать с ребенком» матери?

История Александра, папы девочек-двойняшек, Москва:

Мне 27 лет, и полтора года назад стал отцом.

Я, конечно, не был к этому готов — мы хотели детей и беременность была, так сказать, по плану, но это оказалось неважным, потому что пока сами дети не появились в нашей квартире, и не началась какая-то новая жизнь, по-настоящему понять, к чему нужно готовиться, было невозможно.

Очень сложно понять с чего начать и как вообще общаться с маленьким ребенком — он же просто лежит, смотрит своим ничего не понимающим взглядом, ничего не произносит и мало на что вообще реагирует понятным для тебя образом. Со временем, может быть даже с течением гораздо большего времени, чем сейчас кажется, понимаешь, что весь уход за ребенком — смена подгузников, купание, кормление — на самом деле и есть основное и чуть ли не главное твое с ним общение на этом этапе его жизни. Моя жена кормила грудью месяц, поэтому можно сказать, что мне повезло — с месяца я мог принимать в этом процессе непосредственное участие.

Я знаю, что многие мужчины сами признаются, что пропустили детство своих детей, и что жалеют об этом. Мой отец, например, из-за работы или из-за характера, не принимал особенно участия в нашей с братом жизни, пока мы не стали более-менее осознанными существами. Я ни в коем случае не хотел, чтобы в нашей семье было так же. Поэтому для меня было важно по максимуму включиться в любое взаимодействие с детьми с самого начала, даже если оно заключалось в банальной смене подгузника.

Сложнее всего в жизни с детьми тот факт, что в вашей жизни навсегда появляются еще два человека — очень хрупких, неразумных, беззащитных — и за них надо целиком и полностью отвечать, за все, что с ними происходит. Потому что за себя-то не всегда легко отвечать, а это дети, и ты несешь всю ответственность не только за их здоровье и жизнь сейчас, но и за то, какими они будут.

А так, в ежедневных бытовых вопросах самое сложное, наверное, отслеживать состояние ребенка. Пятнышки, сыпи, раздражения, зубы, угадывать любое плохое самочувствие — потому что ребенок маленький и не может сам сказать, что его что-то беспокоит. А гигиена, кормление и укладывания спать мне с самого начала давались легко, так что все эти разговоры о том, что мужчины не могут ловко справляться с детьми, конечно, неправда.

Чем они старше, тем больше нужно думать — нужно начинать воспитывать, быть иногда суровым, а хочется только таскать их на руках и нежиться. Но дети все быстро схватывают, поэтому со мной они бывают капризнее, чем с женой, которая реже поддается на их приемы.

Про страхи

Боишься самых разных вещей — и за каждое падение переживаешь, и из-за температуры. А еще есть страх того, что когда они вырастут, станут относиться иначе, отдаляться. Не так, когда люди взрослеют — это нормально, с этим можно смириться — а насовсем, не захотят общаться, не будут чувствовать любви. Мой брат почти не общается с нашей семьей, и моя мама (да и все мы) не может понять, какие у него на я то причины.

Я учусь на заочке и работаю на двух работах, иногда удается подработать в еще одном месте. Меня не напрягает тот факт, что я и работаю, и с детьми провожу все свободное время. Мне кажется, что жена все равно устает больше, чем я, потому что у меня есть эта возможность смены деятельности, перекуров, а 24 часа в сутки находиться с детьми и постоянно что-то делать очень тяжело. Единственное, что немного тяготит, так это невозможность, например, самообразования дома — раньше мы гораздо больше читали, смотрели, я мог над чем-то поработать вечерами, интересным мне, а сейчас на это не остается ни времени, ни сил. Но это, конечно, не навечно, дети пойдут в сад, в школу, станут со временем чуть более самостоятельны (хотя бы смогут сами себя кормить и больше играть без нас). Впервые с женой мы смогли сходить куда-то вдвоем совсем недавно, когда детям было уже больше года. Я не жалею о том, что до полутора лет мы не прибегали к помощи родителей, потому что нам все хотелось делать самим, и посторонние были бы лишними.

Я не чувствую, что девочки любят меня меньше или как-то иначе, чем маму, но, конечно, с каждой из них и у меня, и у жены свои отношения. Хотя бы потому, что даже в этом возрасте они уже совершенно разные личности — и внешне, и по характеру, и по-разному проявляют и свою нежность, и другие, в том числе негативные, эмоции.

Но я все равно думаю, что отец не может заменить детям маму, каким бы хорошим родителем он ни был, потому что мужчина не имеет возможности пережить тот этап близости, который проходят женщина и ребенок во время беременности. Это навсегда остается между ними. Да и из-за работы мужчина не может столько времени проводить с детьми, сколько ежедневно проводит его жена. Но в декрет я бы не стал выходить вместо жены, потому что мне кажется, что нельзя отбирать у матери это время и возможность быть с детьми, пока они совсем маленькие.

Про инстинкты

В материнский инстинкт я верю, а что там «у нас», если честно, не знаю. Я не помню, когда я полюбил своих детей — мне кажется, что это произошло еще тогда, когда они были утробе. В общем-то, единственное, что нужно, чтобы любить своих детей — действительно любить человека, с которым вы этих детей решили завести. А если любишь своего ребенка, то невозможно остаться в стороне от всего, что с ним происходит.

Мне кажется, что многие мужчины не занимаются детьми в той мере, которая возможна, не потому, что их не любят, а потому что боятся. Своего неумения или этой детской хрупкости, не берутся в это лезть, потому что принято считать, что это «не мужское дело», и не столько не положено, сколько по природе своей не получится делать это так же хорошо, как женщина. Хотя это, однозначно, не так.

Самое большое потрясение — осознавать, что на твоих глазах из каких-то двух клеток появляется совершенно новая жизнь, и ты видишь каждый шаг этой жизни: как она зарождается, развивается, как она начинает происходить, и ты не можешь представить, что будет дальше, но еще один человек и еще одна судьба появляются прямо в твоих руках.