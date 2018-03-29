Джессика Альба моет ребенка вместе с посудой

Голливудская актриса поделилась со своими подписчиками в Instagram забавным снимком сына во время купания.

Джессика выложила фотографию, на которой малыш сидит в кухонной раковине. Мама троих детей посадила сына в большую миску с водой, видимо потому что так ей удобней его мыть. Крошка Хейс сидит весь в мыле, на заднем плане стоит моющее средство, ершик для мытья посуды и бумажные полотенца, надеемся, что Альба не использует ничего из предметов на заднем плане для купания младенца, сейчас сыну актрисы всего 3 месяца.

Хэйес Альба Уоррен

Напомним, что Джессика Альба и ее супруг Кэш Уоррен познакомилась в 2004 году на съемках фильма «Фантастическая четверка» и практически сразу начали встречаться. 27 декабря 2007 года пара объявили о помолвке, а спустя полгода, 19 мая 2008-го, поженились в Лос-Анджелесе. 7 июня того же года у пары родилась первая дочь, которую назвали Онор Мари Уоррен. В августе 2011-го Альба родила Кэшу Уоррену вторую дочь — Хэвен Гарнер Уоррен. Хейс появился на свет 31 декабря 2017 года.

Актриса признавалась, что очень ждала мальчика и в тоже время сильно переживала. Она уже отлично знает, как воспитывать девочек, а вот с мальчиком — это совсем другое дело. Но судя во всему, актриса не растерялась и даже придумала весьма оригинальные методы по уходу за новорожденными.

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