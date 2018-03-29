Американка издевалась над усыновленными детьми, воспитывая их в ужасных условиях

По признанию жительницы Техаса, она действительно издевалась над семью детьми, которых усыновила за последние 10 лет. Дети в ходе такой «опеки» получили тяжелые психологические травмы.

55-летняя Паула Синклер и ее супруг попали под арест после того, как во время обыска полиция обнаружила запертыми в спальне детей. Как оказалось впоследствии, там они находились почти постоянно. В итоге Паулу приговорили к 35 годам лишения свободы. В ходе расследования оказалось, что всех детей, возрастом от 13 до 17 лет, Паула усыновила еще с первым мужем. На тот момент дети были совсем малышами. До этого пара уже оформила усыновление на одного ребенка, который умер в 2011 году. Однако из-за того, что 7-летний приемный сын скончался от бронхита, никто и не подумал начать расследование.

Уже позже служба защиты детей заинтересовалась этой семьей и не зря. Внутри спальни, в которой жили дети, был отвратительный запах мочи и кала. Большие куски ковра были оторваны, а под ним был голый металлический пласт. Туалет не функционировал, дверные ручки отсутствовали. Открыть дверь в комнату можно было лишь снаружи. Дети рассказали о том, что они ни разу не посещали школу, а ели только рис и бобы. Кроме того, все дети подвергались физическому и психологическому насилию со стороны матери: она нередко их била, используя ремень, биту или деревянную палку. После избиений, по словам потерпевших, их запирали в шкафу, в котором они могли оставаться в течение долгого времени. ​Несмотря на то, что дети серьезно страдали от недоедания, постоянных телесных повреждений и имели умственные расстройства, они продолжали заботиться друг о друге.