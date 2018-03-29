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Рис и рыба как часть образования: как японских детей учат правильно питаться
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Рис и рыба как часть образования: как японских детей учат правильно питаться 

Bigpicture.ru 27 минут назад
Фото: Bigpicture.ru
В Японии школьные обеды значительно отличаются от обедов в нашем привычном понимании. У нас в школе они были, конечно, съедобными, но иногда возникали шуточки по поводу происхождения блюда — рыба это или мясо.
В японской культуре еда — это важнейшая часть образования. Детям с ранних лет объясняют, что любые продукты, которые они потребляют, влияют не только на тело, но и на мышление и самочувствие. «Позиция правительства такова, что школьный обед является обязательной частью образования, а не перерывом в учебе», — заявил Масахиро Оджи, представитель правительства по школьному здравоохранению.
Если родители не могут оплатить ребенку еду (около двух с половиной долларов), детям предлагают бесплатные или сокращенные обеденные программы.
Источник: independent.co.uk  В Японии обеденное время почти священно. Никого не торопят и не подгоняют, дети спокойно наслаждаются едой.
Школьники подают друг другу готовые обеды — так в них воспитывают самостоятельность. Во многих школах нет даже дворников, дети убирают сами за собой.
На протяжении десятилетий рис был основным продуктом питания.
Обед обычно состоит из главного блюда, риса и супа. На фотографии мисо-суп, вяленая рыба, молоко, рис и жареная свинина с овощами.
Еще вариант — тофу с мясом и рисом, салат, яблоко и пакет молока.
В начальной школе Jinego в префектуре Акита типичный обед состоит из курицы, риса, мисо-супа с вакаме, овощного салата, молока и мандарина.
Карри с рисом, молоко и фруктовый салат. Во многих школах раз в неделю подают на обед блюда корейской и итальянской кухни.
В школе Яшима — рис, свинина и яйцо, лимонный йогурт, суп с тофу и водорослями, молоко.
В результате японцы не только получают здоровое тело и желудок, но и учатся ответственно подходить к тому, что они едят. В Японии показатель средней продолжительности жизни один из самых высоких, а уровень ожирения населения ниже среднего.
А после хорошего обеда неизбежно следует сон.
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