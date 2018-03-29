О «детях солнца» рассказали школьникам из Богородского

Учителя изложили первоклассникам школы №1797 «Богородская» факты об этих необычных людях и развеяли мифы.

В школе №1797 в понедельник, 26 марта, прошли уроки, посвященные Дню человека с синдромом Дауна, который отмечается 21 марта. На уроках детям рассказали, что синдром Дауна — это не болезнь, а генетическое состояние, при котором в организме человека присутствует лишняя хромосома. Эти люди особенные, они не мрачные и не заторможенные, и не агрессивные: у них, как и у всех нас, разные характеры и темпераменты, разные способности и увлечения. Это такие же дети, которые приносят родителям огромное счастье! Они тоже любознательные, стремятся к новому. Все они тоже умеют сидеть, ползать, ходить и бегать. Именно за открытость, ранимость и доброту их называют «детьми солнца».