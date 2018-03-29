Ещё
О «детях солнца» рассказали школьникам из Богородского
Далее:
Читайте также:
Ещё

О «детях солнца» рассказали школьникам из Богородского 

Официальный сайт управы района Богородское 1 час назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
Учителя изложили первоклассникам школы №1797 «Богородская» факты об этих необычных людях и развеяли мифы.
В школе №1797 в понедельник, 26 марта, прошли уроки, посвященные Дню человека с синдромом Дауна, который отмечается 21 марта. На уроках детям рассказали, что синдром Дауна — это не болезнь, а генетическое состояние, при котором в организме человека присутствует лишняя хромосома. Эти люди особенные, они не мрачные и не заторможенные, и не агрессивные: у них, как и у всех нас, разные характеры и темпераменты, разные способности и увлечения. Это такие же дети, которые приносят родителям огромное счастье! Они тоже любознательные, стремятся к новому. Все они тоже умеют сидеть, ползать, ходить и бегать. Именно за открытость, ранимость и доброту их называют «детьми солнца».
Официальный сайт управы района Богородское: последние новости
Малыши смастерили мартовских котиков Москвичи дадут предложения по улучшению работы детских поликлиник Средневековый урок состоялся для школьников из Богородского
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мадонна: за месяц до популярности
Пугачевой отказали в пластике из-за здоровья3
Ученые нашли женщину с самым красивым телом в мире182
Сестра Кардашьян пошла по ее стопам3
Диброва поделилась личными свадебными фото1
Видео
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
00:57
Дизайн ногтей «Краски»
Красота
01:06
Ученые нашли женщину с самым красивым телом в мире
Красота
00:26
Диброва поделилась личными свадебными фото
Звёзды
00:43
Как сделать прическу в фольклорном стиле
Мода
05:16
Блогер сообщил о закрытых аварийных выходах в школах
Дети Криминал
02:29
Что стало с Шепелевым после встречи с Фриске
Звёзды
04:50
Яковлева рассказала, чего ее лишили в детстве
Звёзды
04:59
14 правил безопасности, которые спасут ваш дом
Дети
03:49
Как разговаривать с детьми о трагедиях
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение