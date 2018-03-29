Раннее начало учебы разрушает организм школьников

Уставшие школьники и студенты сталкиваются с джетлагом из-за раннего начала учебного дня, как установили ученые.

Джетлагом, или синдромом смены часовых поясов, называют реакцию организма на резкую смену привычного и удобного для организма графика сна и пробуждений. Обычно это явление наблюдается у путешественников, которые перелетают в регионы и страны, живущие в другом часовом поясе. Организму требуется несколько дней на то, чтобы приспособиться к новому режиму смены дня и ночи. Наука доказала, что частый джетлаг крайне негативно влияет на здоровье, вызывая усталость и провоцируя развитие тяжелых болезней.

Большинство школьников и студентов сталкиваются с настоящим джетлагом в ежедневном режиме, поскольку их учебный день начинается слишком рано. Подростки и молодые люди хронически не высыпаются, что прямо влияет на их отметки, повышает риск суицидальных мыслей и депрессий, как показало исследование. Его авторы призывают учебные заведения сместить начало учебного дня на более поздний срок.

Исследование показало, что лишь 40% учащихся имеют внутренние циркадные ритмы, которые полностью совпадают с учебным графиком, а почти половина сталкивается с джетгалом на уровне 30 минут и больше, поскольку им приходится вставать слишком рано. Смещение биологических ритмов приводит к постоянной усталости, как показало исследование с участием 15 тысяч учащихся.