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Мама 50-летнего Владимира Преснякова выглядит на 30
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Мама 50-летнего Владимира Преснякова выглядит на 30 

Лиза 1 час назад
Фото: Лиза
@presnyakovvladimirМама 50-летнего Владимира Преснякова выглядит на 30Владимир Пресняков (50) сегодня принимает поздравления с юбилеем, а его мама — солистка группы «Самоцветы» Елена Преснякова (71) принимает комплименты в свой адрес. Дело в том, что ее сын опубликовал в Instagram совместное фото, на котором женщина выглядит потрясающе молодо. Это заметили буквально все подписчики микроблога певца. Они поспешили прокомментировать внешность именитой мамы: «Какая у вас мама, Володя, зачет!», «Мама — огонь, лет на 30 выглядит», «Какая молодая мама, не верится, что у нее уже взрослые дети», «Ничего себе бабушка! Девочка!», «Этой девушке больше 30 лет не дашь». Читай также: Владимиру Преснякову 50 лет: как поздравили юбиляра бывшая и нынешняя жены?
Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Пресняков Владимир (@presnyakovvladimir) 20 Мар 2018 в 2:59 PDT
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