Рязанский: Набор приданого для малыша должен быть качественным

Госдуме положительно оценили предложение выдавать приданое новорождённым во всех регионах страны, пишет «РИА Новости» . Об этом заявила первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева . Напомним, что с 1 января подарочный набор для малыша стали выдавать всем матерям в Москве.

Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в эфире НСН одобрил инициативу и подчеркнул — главное, чтобы детские товары в таком наборе были качественными.

«Почему бы и нет? Такой набор никогда не будет лишним в семье. Думаю, в нём будет то, что нужно для первых дней, месяцев жизни. Это может быть набор какой-то хорошей детской косметики, посуды, игрушек, одежды. Всё это должно быть, безусловно, очень хорошего качества», — сказал сенатор.

Приданое для новорождённого вряд ли станет большой материальной помощью семье, скорее символическим жестом от государства в поддержку семьи, заметил Рязанский.

«Я помню, в Москве уже такого рода инициатива применялась. Ничего удивительного в том, чтобы помочь в семье в такой период, нет. Не думаю, что это является крупной материальной помощью, но это символ со стороны государства — мы тебя приветствуем, малыш, ты нужен стране, живи, расти здоровым. Наверное, в этом смысл, мне кажется, это добрый символ», — заметил собеседник НСН.