Рязанский: Набор приданого для малыша должен быть качественным 

В Госдуме положительно оценили предложение выдавать приданое новорождённым во всех регионах страны, пишет «РИА Новости». Об этом заявила первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева. Напомним, что с 1 января подарочный набор для малыша стали выдавать всем матерям в Москве.
Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в эфире НСН одобрил инициативу и подчеркнул — главное, чтобы детские товары в таком наборе были качественными.
«Почему бы и нет? Такой набор никогда не будет лишним в семье. Думаю, в нём будет то, что нужно для первых дней, месяцев жизни. Это может быть набор какой-то хорошей детской косметики, посуды, игрушек, одежды. Всё это должно быть, безусловно, очень хорошего качества», — сказал сенатор.
Приданое для новорождённого вряд ли станет большой материальной помощью семье, скорее символическим жестом от государства в поддержку семьи, заметил Рязанский.
«Я помню, в Москве уже такого рода инициатива применялась. Ничего удивительного в том, чтобы помочь в семье в такой период, нет. Не думаю, что это является крупной материальной помощью, но это символ со стороны государства — мы тебя приветствуем, малыш, ты нужен стране, живи, расти здоровым. Наверное, в этом смысл, мне кажется, это добрый символ», — заметил собеседник НСН.
Напомним, что предложение расширить столичную программу поддержки семей до федерального уровня было внесено Анастасией Ковалевой, членом общественного совета при уполномоченном при президенте РФ по правам ребенка Анне Кузнецовой. В набор приданого в Москве сейчас входят комбинезон, боди с рукавами и без, памперсы, шапочки, кремы, детские присыпки, ватные палочки, матрац, простынь, одеяло, пеленки, ползунки, слюнявчик, комплект для купания. Полный список предметов опубликован на официальном сайте мэра Москвы.