Дети Анджелины Джоли расстроены из-за ее нового романа

Судя по всему, в личной жизни Анджелины Джоли наконец наступили перемены, которым можно порадоваться: как сообщают западные таблоиды, Энджи сейчас встречается с агентом по недвижимости, причем намного старше нее, и пара отлично проводит вместе время. Однако на днях другой источник сообщил изданию Hollywood Life, что кое-что в этих обстоятельствах Анджелину все-таки расстраивает: пока что ей никак не удается объяснить детям, что триумфального возвращения отца в семью больше не предвидится.

«Дети Энджи разочарованы тем, что их мама снова начала с кем-то встречаться. Потребовалось немало времени, чтобы подобрать правильные слова и объяснить им, почему родители разводятся, и все равно младшие пребывали в постоянной надежде, что мама с папой снова будут вместе. Теперь эта надежда все чаще тает у них на глазах, — поделился инсайдер. — Анджелина пока не представила своего нового друга детям и вообще всячески пытается защитить их от ненужных деталей, которые могут дойти до них из новостей. К тому же детям не нравится сама мысль о том, что Энджи может с кем-то встречаться: по их мнению, все для нее недостаточно хороши. Кроме, разумеется, Брэда. Поэтому, когда Анджелина уходит на свидание, она говорит, что ее ждет рабочий ужин. Малыши в это верят, а вот Пакс и Мэддокс — не особо… Это их расстраивает».

Здравое зерно в этом, безусловно, есть: зачем приводить в дом кого-то, в ком ты еще не уверена на сто процентов и кто может исчезнуть с горизонта, как только твои дети к нему привыкнут? К тому же Энджи вовсе не хочет, чтобы 14-летний Пакс, 16-летний Мэддокс, 13-летняя Захара, 11-летняя Шайло и 9-летние Вивьен и Нокс раньше времени разболтали все отцу, с которым они все-таки иногда видятся. «По мнению Анджелины, дети еще слишком малы, чтобы всерьез вникать в ее взрослую жизнь и помогать ей решать ее проблемы. Ну и конечно, ей не нравится мысль о том, что Брэд будет выступать судьей ее новой жизни — неважно, одинока она или найдет себе нового мужчину». Что же, спустя 18 месяцев после расставания супруги вольны встречаться с кем захотят — главное, что при этом они заботятся о чувствах детей.

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