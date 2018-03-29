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Кемеровский депутат позволяет своим детям и внукам жить на широкую ногу
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Кемеровский депутат позволяет своим детям и внукам жить на широкую ногу 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
В 1998 году Аман Тулеев в автокатастрофе потерял своего младшего сына Андрея. У молодого человека остался внебрачный сын Станислав, которого кемеровский депутат отыскал и забрал жить к себе, обеспечив его всем самым лучшим сразу. Сейчас внуку Тулеева 26 лет, он счастливо женат и воспитывает двоих детей. Правда, чем занимается Станислав — неизвестно. Но о пропитании он уж точно не беспокоится. Супруга внука Тулеева постоянно делится кадрами в своем микроблоге, на которых она демонстрирует атрибуты сказочной жизни.
А вот старший сын Тулеева Дмитрий руководит федеральным управлением автодорог «Сибирь», сообщает dni.ru. Своему отпрыску Андрею он может позволить «купить» Веру Брежневу на день рождения или снять целый яхт-клуб для него и его друзей.
Дети и внуки Тулеева ни в чем себе не отказывают. Вряд ли они ходят в выходные в кинотеатры в родном Кемерово. Так что, губернатору за них переживать нечего. Аман Тулеев до сих пор не извинился перед родителями погибших детей и не вышел с ними на связь.
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