Кемеровский депутат позволяет своим детям и внукам жить на широкую ногу

В 1998 году Аман Тулеев в автокатастрофе потерял своего младшего сына Андрея. У молодого человека остался внебрачный сын Станислав, которого кемеровский депутат отыскал и забрал жить к себе, обеспечив его всем самым лучшим сразу. Сейчас внуку Тулеева 26 лет, он счастливо женат и воспитывает двоих детей. Правда, чем занимается Станислав — неизвестно. Но о пропитании он уж точно не беспокоится. Супруга внука Тулеева постоянно делится кадрами в своем микроблоге, на которых она демонстрирует атрибуты сказочной жизни.

А вот старший сын Тулеева Дмитрий руководит федеральным управлением автодорог «Сибирь», сообщает dni.ru . Своему отпрыску Андрею он может позволить «купить» Веру Брежневу на день рождения или снять целый яхт-клуб для него и его друзей.

Дети и внуки Тулеева ни в чем себе не отказывают. Вряд ли они ходят в выходные в кинотеатры в родном Кемерово. Так что, губернатору за них переживать нечего. Аман Тулеев до сих пор не извинился перед родителями погибших детей и не вышел с ними на связь.