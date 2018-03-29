Лив Тайлер трогательно поздравила отца с 70-летием

Долгое время для Лив Тайлер оставалось тайной, кто ее настоящий отец. До 12 лет она считала таковым Тода Рундгрена — бойфренда своей мамы Биби Бьюэлл, однако вскоре выяснилось, что у Биби свои скелеты в шкафу: в молодости она была ярой фанаткой группы Aerosmith и ее фронтмена Стива Тайлера, семейной жизни с которым, увы, не получилось. Зато получилась Лив… И стоило девочке встать рядом с настоящим отцом, и их сходство не заметил бы только слепой. Несмотря на то, что Биби всю жизнь старалась оградить дочь от дурного влияния бесшабашного рокера, Лив и Стив начали общаться и дружить, причем отношение Стива к Лив всегда было примером трогательной отцовской любви. А на днях, когда Тайлеру исполнилось 70 лет, именно Лив преподнесла ему самое милое и искреннее поздравление.

В Instagram актриса опубликовала несколько детских снимков отца, яркую открытку, которую она сделала вместе с детьми, а затем попросила своих детей — 3-летнего Сейлора и 1,5-годовалую Лулу — по очереди поздравить ее папу. «С днем рождения, папа Стивен. Я так тебя люблю! Горжусь, что хожу с тобой по одной земле и являюсь частью твоей волчьей стаи», — написала Лив. После, уже в аккаунте самого Стивена в Instagram, стало понятно, что его поздравил и старший внук, 13-летний сын Лив Майло. Но поскольку мальчик сильно стеснялся, Лив его в свою подборку не включила. Впрочем, послание все равно получилось очень искренним и милым!

Кстати, в интервью Лив признавалась, что ее эпатажный отец приложил немало усилий, чтобы она выросла настоящей красавицей: может быть, Стивен и не из тех родителей, которые запрещают ходить на дискотеки или делают с детьми уроки, но свое видение отеческой заботы у него все же есть. По словам актрисы, они с отцом охотно делятся друг с другом секретами макияжа и с удовольствием тренируются друг на друге.

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