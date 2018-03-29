43-летняя Ксения Алферова показала лицо без прикрас

В мае известной актрисе Ксении Алферовой исполнится 44 года. Сегодня она опубликовала фото без макияжа, на котором показала себя без прикрас.

«Вернулась из двухдневной поездки в Астрахань», — пояснила она.

Этой фотографией Ксения привлекла внимание к важной теме. «Наш Фонд является партнером форума „Соообщество“ (общественная палата) в 2018 году. Первый день мониторинг учреждений, в которых живут наши дети и взрослые, второй — круглый стол. Каждый раз после таких поездок грустно очень, больно. Не может ребенок только потому, что он не может ходить, говорить и тп, проводить всю жизнь в кровати, глядя в белый потолок, не может не гулять с сентября по май, не иметь игрушек! Не может ребёнок с аутизмом или другими особенностями, как и любой другой, не иметь игрушек, только потому, что он их ломает, совсем не иметь игрушек, никогда! не может ребенок всю жизнь сидеть в углу только потому, что у него плохое зрение, а купить очки ему никто не догадался! Не может не быть своих маленьких секретиков, в тумбочке, рюкзачке, где угодно, только его, не может не быть свечки на торте в день рождения и красивой фотографии в альбоме! Таких „не может“ очень много по всей России! Основной аргумент „ну, что вы, какое личное пространство, это же больные дети, у них нет личности!“ О чем вы люди! Это точно такие же дети, как любые другие, как те, которые погибли в Кемерово! Дети! Они хотят гулять, вкусно есть, играть, путешествовать, хотят, чтобы их обнимали, учили! Как только в нашем сознании возникает возможность того, что кто/то рядом может всю жизнь не жить, а существовать только потому, что не похож на нас и мы решили, что он какой-то не такой, происходит то, что происходит! Специализированные Детские дома интернаты и Пни есть во многих городах, неподалёку от вас. Вы можете сделать жизнь этих людей жизнью. Просто придите к ним, как Волонтеры хотя бы раз в месяц, погладьте, погуляйте, почитайте, пощекочите, похохочите и вы увидите, как измениться ваша жизнь, сколько любви в ней появится. И эту Любовь подарят вам эти люди, утопят вас в ней! А персонал, в свою очередь, будет внимательнее к ним, если рядом будете вы! Мы учимся жить вместе и у нас получается! Присоединяйтесь! #фондяесть #детиимеютправонасчастье @fond_yaest #мыучимсяжитьвместе», — написала она.

Фото: instagram