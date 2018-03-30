Татьяна Навка: «Я считаю, что детей с раннего возраста нужно приучать к труду»

В декабре прошлого года Татьяна Навка готовилась к важному событию в своей жизни — ледовому мюзиклу «Руслан и Людмила». Олимпийская чемпионка не только исполнила в нем главную роль, но и выступила как создатель проекта! А в марте этого года Навка решила повторить свой подвиг и показать шоу всем тем, кто не успел его увидеть. Редактор «Летидора» Татьяна Силина не только запрыгнула в последний вагон и до гастролей увидела «Руслана и Людмилу» во Дворце спорта «Мегаспорт», но и встретилась с Татьяной Навкой, чтобы поговорить об умении современной мамы балансировать между работой и семьей, о родительских промахах в воспитании детей и о планах маленькой Нади покорить лед в ближайшем будущем.

Татьяна Навка, олимпийская чемпионка в танцах на льду

К сожалению, наши дети не могут похвастаться глубокими знаниями традиций своей культуры. Можно ли назвать мюзикл на льду «Руслан и Людмила» попыткой изменить эту ситуацию? Совершенно верно. У проекта просветительская миссия. Поэма «Руслан и Людмила» создана на основе древнерусского эпоса и несет в себе важную историческую ценность.

Сказка, безусловно, интересная, но очень непростая для детского восприятия.

Наша задача — сделать так, чтобы ледовый мюзикл был интересен и понятен зрителям всех возрастов. В исполнении талантливых фигуристов и музыкантов это великое произведение раскрывается с новой стороны, сохранив при этом свой колорит. Уверена, это пробудит у молодого поколения дополнительный интерес к литературе и родной истории.

В ледовом мюзикле «Руслан и Людмила» олимпийская чемпионка не только исполнила главную роль, но и выступила как создатель проекта Фото: Instagram@tatiana_navka

А ведь этот мюзикл — ваша первая работа как создателя проекта. А это же колоссальное количество работы! И при этом вы и супруга, и мама двух разновозрастных детей, и… перфекционист с большой буквы! Как вы решили вопрос общения с близкими людьми в сложный период подготовки к шоу? «Руслан и Людмила» — это масштабный проект, который поглотил меня полностью. Иначе никак, ведь на мне лежала огромная ответственность не только перед зрителями и артистами, но и перед самой собой. Идея амбициозная со всех точек зрения — впервые Пушкин в жанре на льду, впервые «Руслан и Людмила» не на музыку Глинки. Таких «впервые» было очень и очень много, а теперь к ним добавилось еще одно «впервые» — шоу будет показано с интервалом всего в два месяца!

Все это я делаю благодаря моей семье!

Она дает уверенность и возможность преодолевать любые трудности, придумывать новые интересные проекты и реализовывать их.

Татьяна с партнером по ледовому мюзиклу Петром Чернышевым Фото: Пресс-служба Татьяны Навки

Безусловно, во время репетиций мужу и детям меня очень не хватало, и я сама хотела бы посвящать им как можно больше времени. С другой стороны, мы все знаем, что так будет не всегда, и результат не заставил себя ждать — выступать и ловить восторженные взгляды родных людей, это, пожалуй, самый большой заряд положительных эмоций. А как вы объяснили все это своей трехлетней дочери? Несмотря на свой юный возраст, Надя тоже понимает, что мама работает не просто так. Я никогда не даю ей пустых обещаний, а прямо говорю, что сегодня, например, мне надо на репетицию, или что я еду давать интервью.

Татьяна не исключает, что в будущем году Надя захочет попробовать свои силы в новом шоу своей мамы Фото: Instagram@tatiana_navka

Самое страшное в общении с детьми — это лицемерие.

Дети это чувствуют и начинают переживать. Поэтому лучше им все открыто говорить и стараться вовлечь в любой процесс, чтобы они чувствовал сопричастность. Надя мною гордится и охотно следит за подготовкой к «Руслану и Людмиле»: она читала сказку, выучила всех героев. Думаю, что и на гастроли мы поедем вместе.

Татьяна признается, что восторгается успехами Саши Плющенко на льду Фото: Instagram@rudkovskayaofficial

Надя вообще девочка очень талантливая. Все ваши поклонники знают, что она уже уверенно стоит на коньках, делает успехи в прыжках в воду, занимается на турнике вместе с тренером. А как насчет того, чтобы взять Надю в свой проект? Маленький Саша Плющенко ведь блистает в шоу своего папы! Я в восторге от того, что Саша делает на льду. Во многом как раз глядя на него, я поняла, что Надю пора отдавать в фигурное катание. Выступать дочери, конечно, пока еще рановато — все-таки ей 3,5 года. Зато она мой самый постоянный зритель на шоу «Руслан и Людмила».

Дочь с таким нетерпением ждет новых спектаклей, будто сама будет принимать в них участие!

Однако следующей зимой стартует мое новое шоу «Аленький цветочек», и кто знает, быть может, Надя всерьез попросит в нем роль (Улыбается).

Татьяна со своей старшей дочерью Александрой Жулиной Фото: Instagram@tatiana_navka

Говорят, что когда у мужчины рождается сын, он становится папой, а когда дочь — то папулей. Вы наверняка замечали, как девочки прямо-таки магически действуют на своих отцов… Конечно, для любой девочки образ отца очень важен. Фактически именно на основе этого образа у нее формируются представления о том, какими качествами должен обладать ее будущий избранник.

У моих дочерей прекрасные, доверительные отношения со своими отцами.

Я бы даже назвала это отдельной территорией, закрытой от меня. У Нади, например, есть особые ритуалы с папой. А как девочки ладят между собой? Редко, когда старшие дети не ревнуют родителей к младшим… Я сама помню, как сильно ревновала родителей к своей младшей сестре (Улыбается). Обычно такое бывает, когда между детьми небольшая разница в возрасте. Саша уже взрослая, поэтому к появлению Нади отнеслась спокойно. Сестру она обожает, у них прекрасные отношения.

Татьяна Навка с мамой, сестрой и младшей дочерью Фото: Instagram@tatiana_navka

У нас большая семья, и все старшие дети в Наде души не чают, охотно с ней играют. Надя тоже тянется ко всем своим старшим братьям и сестрам. У них, конечно, сейчас много времени отнимает учеба, и я стараюсь никого не напрягать, но иногда они могут помочь с малышкой. Помню, когда я брала интервью у Татьяны Анатольевны Тарасовой , тренер много раз повторила слово «дисциплина». Расскажите, как с дисциплиной обстоят дела у Нади? Я придерживаюсь мнения, что детей надо с раннего возраста приучать к труду. Только тогда они вырастут неизбалованными и будут понимать, что ничего в этой жизни просто так не дается, что для достижения успеха нужно прикладывать усилия! Спорт идеально для этого подходит — он дисциплинирует, закаляет, учит преодолевать трудности.

Маленькая Надя в этом году впервые встала на лыжи Фото: Instagram@tatiana_navka

Я бы вообще обязала всех детей 3-4 раза в неделю ходить в спортивные секции. Особенно мальчиков!

У Нади очень насыщенный график. В ее расписании — лепка, рисование, иностранные языки, музыка, чтение. Она с удовольствием мастерит поделки маме и папе — у нас дома целая галерея из аппликаций, рисунков, фигурок из пластилина. Дочке все это нравится. У нее глаза горят, и она даже мысли не допускает, чтобы пропустить занятие, она их очень ждет. Наша цель как родителей — прочувствовать интересы ребенка, направить его так, чтобы он потом увереннее шел по жизни и вырос гармонично и разносторонне развитым человеком. Для этого мы и развиваем, направляем дочку на разные занятия, показываем разные возможности, чтобы ей было из чего выбрать в дальнейшем свой путь. Это должно быть именно ее решением, а не маминым или папиным. Фото: пресс-служба Татьяны Навки; Instagram@tatiana_navka; Instagram@rudkovskayaofficial Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках»!