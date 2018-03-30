Что делать при травме колена у ребенка

Дети часто падают, а колени — одно из самых «ударных» мест: мальчишки могут все лето пробегать с синяками и ссадинами на коленках.

Как позаботиться о травмированном суставе, чтобы оградить ребенка от возможных осложнений, «Летидору» рассказала Анна Владимирова, врач, автор запатентованного метода немедикаментозного лечения заболеваний, связанных с нарушением структуры позвоночника, основательница Школы оздоравливающих практик Wu Ming Dao.

Как детская травма отзовется во взрослом возрасте

Для многих детей синяки на коленке — привычное состояние: бегал и упал, стукнулся об угол, навернулся с велосипеда. И зачастую родители спускают эту травму на тормозах. Действительно, в ближайшей перспективе она никак не навредит ребенку: отек скоро спадет, синяк поменяет цвет и пройдет.

Однако в китайской медицине принято рассматривать любые травмы в отдаленной перспективе.

Как скажутся на здоровье детские травмы через 8-10 лет? Каждая травма порождает специфическое напряжение мышц и связок в области сустава. Если это напряжение накапливается, сустав начинает хуже снабжаться кровью, его ткани получают все меньше питания — и по мере взросления колено начинает «шалить»: хрустеть, ныть, быстро уставать при ходьбе.

Начинаются так называемые дегенеративные процессы в суставе, которые в западной медицине принято связывать с возрастом. Однако у кого-то эти «возрастные» процессы запускаются в 25 лет, а у кого-то — в 60.

Чтобы колени как можно дольше сохраняли молодость и здоровье, я предлагаю относиться к синякам так же, как и к любой другой травме, которая требует лечения.

Нужно ли замораживать травму

Согласно западным нормативам лечения, если ребенок ушиб коленку, необходимо охладить эту область — приложить лед для уменьшения отека. В некоторых случаях, когда отек грозит значительный и ребенку очень больно, эта мера оправдана.

Однако если ушиб терпимый, если ребенок может потерпеть боль и отек, я бы рекомендовала отказаться от прикладывания холода.

И вот почему: когда ткани травмированы, для быстрого и эффективного восстановления им необходимы питательные вещества, которые поступают с кровью. Замечали, что травмированное место становится более горячим, краснеет? Это сигнал о том, что запущен процесс восстановления: в область травмы направляются питательные вещества.

Если мы замораживаем это место, то сосуды сужаются, качество кровоснабжения понижается. Травма как будто замораживается».

Отек спадает, но проблема остается внутри, уходит на уровень глубже.

Именно поэтому на следующий день после травмы рекомендовано сухое тепло, призванное «разморозить» эту ситуацию, улучшить приток крови. Но подумайте сами: что лучше — сначала заморозить, а потом пытаться прогреть, или дать организму возможность немедленно приступить к восстановлению?

Я предпочитаю второй вариант: чем раньше мы поможем телу наладить хорошее кровоснабжение, тем быстрее будет идти восстановление.

Взрослым я рекомендую сразу же после травмы, не опасаясь увеличения отека, приступать к прогреванию. Однако это может усилить боль.

Поэтому в случае с детьми рекомендация более щадящая: хотя бы не замораживайте ушиб, а на следующий день приступайте к прогреваниям (мази типа «звездочки», укутывание на ночь).

Упражнения для расслабления коленного сустава

Предлагаю вам разучить простые упражнения, которые помогают расслабить все структуры коленного сустава. Зачем это нужно?

Во-первых, глубокое активное расслабление помогает улучшить микроциркуляцию крови в травмированной области, а значит ускорить восстановление.

А во-вторых, помните, мы в начале статьи говорили о напряжении структур сустава, которое накапливается по мере получения новых травм? С помощью этих упражнений вы защитите ребенка от этого привычного напряжения и поможете ему сохранить здоровье опорно-двигательного аппарата до зрелого возраста.

Упражнение 1. Рисуем круг пяткой

Усадите ребенка на высокий стул, стол или безопасный подоконник — так, чтобы бедро лежало на жесткой поверхности, а голень и стопа свободно висели, не касаясь пола.

Пятка как будто «смотрит» в пол (не тянется к нему, а именно направлена к полу). Попросите ребенка нарисовать пяткой небольшую окружность диаметром 10 см.

В первый раз это будет достаточно быстрое движение. Теперь, освоив его, ваша задача сделать это вращение на 10 счетов, то есть очень медленно!

В процессе движения в колене будут ощущаться подергивание, движение будет дискретным, как будто рывками. И это правильно! Именно такое ощущение мы и ищем.

Дискретность — это сигнал о том, что расслабляются привычные, неощутимые напряжения.

Сделайте для начала 5 вращений в одну сторону и 5 в другую. Когда ребенок привыкнет к упражнению, можно довести до 10 медленных вращений в одну сторону и 10 — в другую.

Упражнение 2. Рисуем цветочек

Теперь усложним задачу: ребенок все так же сидит на высоком стуле или подоконнике, бедро на поверхности, голень висит. Пятка направлена вниз.

Попросите ребенка нарисовать пяткой ромашку. Это движение должно быть выполнено тоже максимально медленно: на 10 счетов.

Движение в колене становится еще более разнонаправленным, расслабляются дополнительные, не задействованные ранее мышцы и связки.

Сигнал о том, что ребенок все делает правильно — та самая дискретность, прерывистость движения.

Повторите «ромашку» 5 раз, постепенно увеличивая количество повторений.