Что делать, если ребенок боится темноты: 4 полезные подсказки от психолога

Новорожденные дети не боятся темноты, этот страх появляется позже, примерно в возрасте четырех лет. Казалось бы, ребенок уже немного подрос и теперь может спать отдельно. Родители покупают кровать без бортиков, рассказывают малышу, что он уже совсем взрослый и, полные гордости за свое чадо, провожают его в отдельную комнату.

Но той же ночью ребенок весь в слезах возвращается обратно и заявляет: «Я там спать один не буду. Я боюсь». Знакомая ситуация?

Темная комната — широкий простор для детской фантазии. Любая ситуация, которую нельзя контролировать, вызывает у малыша беспокойство, а воображение то и дело норовит сыграть с ним злую шутку. Ребенок уже отлично чувствует и воспринимает мир, быстро схватывает информацию, но еще не всегда может правильно увязать друг с другом факты, которые довелось узнать. И тут подключается воображение.

Детям бывает очень сложно отделить воображаемые образы от реальной жизни или попросту выключить свою фантазию.

Так, монстры, призраки и вампиры оказываются с ними в одной кровати, и взрослым приходится с этим считаться.

Как же помочь ребенку усмирить воображение и победить страх перед темной комнатой?

Вот какие рекомендации дает родителям испанский психолог Доменек Монсе в книге «Монстры под кроватью: Как помочь ребенку победить любые страхи».

Оставляйте немного света (ночник)

На самом деле в доме очень мало абсолютно темных углов. Продемонстрируйте это детям. Когда наступит ночь, закройте все окна и двери и посидите немного вместе в темноте с открытыми глазами. Постепенно глаза привыкнут, вы начнете различать мебель в своей комнате. Всегда есть хоть немного света, даже в безлунные ночи.

Но не стоит думать, что после этого упражнения ребенка сразу же покинут все страхи — и можно будет оставить его с воображаемыми монстрами один на один.

Идите к цели маленькими шагами.

Если ребенку страшно засыпать в темной комнате, нет ничего зазорного в том, чтобы оставить небольшой источник света на всю ночь.

Даже взрослые так делают.

Награждайте ребенка за маленькие победы

Преодоление страха не происходит в одночасье — это долгий путь, но чтобы продолжать борьбу, важно поощрять и промежуточные победы.

В своей книге Доменек Монсе рассказывает про мальчика, который окружал себя перед сном плюшевыми игрушками (в количестве сорока штук!), лишь бы не оставаться одному в темной комнате. По утрам их надо было определенным образом расставлять на этажерке, а вечером возвращать на кровать. Мальчик был одержим страхом.

Дети часто придумывают специальные ритуалы. И это неплохо, по крайней мере, в качестве временного выхода из ситуации.

Но однажды ребенок должен столкнуться со своим страхом лицом к лицу, без посредников — это важный момент в становлении личности.

Что же стало с тем мальчиком? Доменек предложила ему убирать по одной игрушке с кровати каждую неделю. Ребенок знал, что это неотвратимо, но получал награды за расставание — и в итоге научился спать вообще без игрушек.

Поощряйте любознательность

Неизвестность пугает. Страх — это всего лишь эмоциональный отклик на любое незнакомое ощущение или необычную ситуацию. Но как на смену суевериям и мифам пришли наука и факты, так на место страха должно прийти любопытство.

Предложите ребенку побыть исследователем темноты.

Писательница Гелена Гараштова создала свою «Большую книгу темноты» специально для того, чтобы приоткрыть для детей завесу тайны.

Из ее книги ребенок узнает, что темнота — это неотъемлемая часть жизни, ведь на земле есть множество уголков, куда и вовсе не проникает солнечный свет.

А еще темнота полезна, она нужна для интенсивного дыхания некоторых растений. Если бы дни и ночи перестали сменять друг друга, большинство растений в мире погибли бы, и тогда исчезла бы почти вся жизнь на земле.

Днем растения получают солнечный свет и вырабатывают кислород, которым дышат животные и люди. Этот процесс называется фотосинтезом. Ночью же растения поглощают кислород и выделяют углекислый газ, и так по кругу.

Но самый главный секрет, который раскрывает Гелена, заключается в том, что абсолютной темноты не существует.

Просто света становится совсем мало, человеческий глаз не может его улавливать. Эта информация не только поможет лучше понять, что такое темнота, но и пригодится в школе. Много ли первоклассников знают про фотосинтез?

Будьте рядом, дайте бой страхам вместе

Родителям трудно понять, что период отхода ко сну абстрактен для ребенка. Когда малыш ложится спать, ему кажется, что одна часть истории закончилась, и он спрашивает себя: «Будут ли завтра мои родители?», «А будет ли завтра моя комната?»

Ночь — это часть жизни, которую ребенок не понимает, поэтому так важно убедить его в том, что завтра родители никуда не денутся, что он хорошо поспит в своей комнате и что на следующий день вы вместе пойдете туда-то и будете делать то-то.

Близость с родителями вовсе не обязательно должна быть физической, когда вы все время находитесь рядом с ребенком. Намного важнее, чтобы он чувствовал вашу духовную близость.

Находиться рядом — значит давать ребенку возможность познавать мир самому, но показывать при этом, что у него есть гид-защитник, который направит его в нужную сторону.

Фото: Shutterstock.com Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках»!