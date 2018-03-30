Видео дня: дети неожиданно узнают, что едут в Диснейленд

Всем известно, что дети очень любят сюрпризы, поэтому любящие родители стараются их время от времени радовать чем-то особенным. А что может быть лучше долгожданной поездки туда, куда мечтают попасть все дети — в Диснейленд?

Недавно мы показывали видеоотзыв девочки, которой такая поездка не понравилась. Но дети из нашей сегодняшней видеоподборки совсем другого мнения о Диснейленде. Они давно мечтают там оказаться, поэтому новость о поездке была для них крайне приятной.

Мы собрали для вас самые популярные ролики на просторах Интернета. Пользователи Сети настолько прониклись восторженной реакцией этих детей на новость о долгожданном путешествии в сказочный мир, что каждый из роликов посмотрели несколько миллионов раз.

И правда, настолько бурную и искреннюю реакцию на подарок увидишь не каждый день. Дети не просто визжат от восторга, многие просто не могут сдержать слез. А есть и те, кто не может поверить в происходящие и впадает в ступор.

Смотрите это трогательное видео о детях, которые безмерно счастливы, что наконец-то едут в парк развлечений мечты!

Фото: Shutterstock.com