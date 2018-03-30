Ещё
Видео о самом милом засыпающем малыше на свете
Далее:
Читайте также:
Ещё

Видео о самом милом засыпающем малыше на свете 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Наблюдать за жизнью малышей можно бесконечно. А особенно приятно наблюдать, когда эти беззащитные крохи сладко засыпают. Мы уже публиковали видеоподборку с малышами, которые в буквальном смысле засыпают на ходу. А сегодня мы вам покажем малыша, который удостоился особого внимания, ведь его милая улыбка покорила весь Интернет. Малыш Лео стал настоящей звездой Сети неспроста. На этом видео мама крохи запечатлела момент, когда уставший малыш уже был готов уснуть прямо в автокресле, но понимая, что любимая мама смотрит на него, старается изо всех сил не закрывать глаза и мило улыбается.
Борьба этого обаятельного малыша со сном вызвала бурю эмоций в Сети.
Пользователи посмотрели этот ролик почти семь миллионов раз, а в комментариях к видео зрители не стесняются признаваться малышу в любви и называют его самым милым мальчиком, которого они когда-либо видели. Смотрите это трогательное видео с самым обаятельным малышом на свете!
Фото: Shutterstock.com
Letidor.ru: последние новости
6 высказываний педагога Макаренко, которые актуальны как никогда 14 правил безопасности, которые спасут дом от замыканий, перегрузки и пожара Охлаждать или прогревать: что делать при травме колена у ребенка
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Известные женщины, выбравшие молодых возлюбленных13
Разлучницы: актрисы, которые увели звездных мужей9
Ученые нашли женщину с идеальной походкой21
Отец пошутил над женихом дочки и стал звездой Сети
Сваренный рис может быть опасным7
Видео
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
00:57
Дизайн ногтей «Краски»
Красота
01:06
Ученые нашли женщину с самым красивым телом в мире
Красота
00:51
Известные женщины, выбравшие молодых возлюбленных
Звёзды
00:26
Диброва поделилась личными свадебными фото
Звёзды
03:42
Ученые нашли женщину с идеальной походкой
Звёзды
00:43
Как сделать прическу в фольклорном стиле
Мода
05:16
Блогер сообщил о закрытых аварийных выходах в школах
Дети Интернет
02:29
Что стало с Шепелевым после встречи с Фриске
Звёзды
04:50
Яковлева рассказала, чего ее лишили в детстве
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение