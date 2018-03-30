Видео о самом милом засыпающем малыше на свете

Наблюдать за жизнью малышей можно бесконечно. А особенно приятно наблюдать, когда эти беззащитные крохи сладко засыпают. Мы уже публиковали видеоподборку с малышами, которые в буквальном смысле засыпают на ходу. А сегодня мы вам покажем малыша, который удостоился особого внимания, ведь его милая улыбка покорила весь Интернет. Малыш Лео стал настоящей звездой Сети неспроста. На этом видео мама крохи запечатлела момент, когда уставший малыш уже был готов уснуть прямо в автокресле, но понимая, что любимая мама смотрит на него, старается изо всех сил не закрывать глаза и мило улыбается.

Борьба этого обаятельного малыша со сном вызвала бурю эмоций в Сети.

Пользователи посмотрели этот ролик почти семь миллионов раз, а в комментариях к видео зрители не стесняются признаваться малышу в любви и называют его самым милым мальчиком, которого они когда-либо видели. Смотрите это трогательное видео с самым обаятельным малышом на свете!

Фото: Shutterstock.com