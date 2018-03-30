В Самаре в бассейне бани на Алма-Атинской утонул трёхлетний мальчик

В Кировском районе Самары, в бассейне бани на Алма-Атинской утонул трёхлетний мальчик, сообщает samara.kp.ru со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Трагедия случилась днем, 28 марта. В бане ребёнок находился вместе со своим отцом. Спасти сына мужчина по каким-то причинам не смог. Медики тоже.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Полицейские провели осмотр, опросили рабочий персонал и возможных свидетелей случившегося. Детали произошедшего предстоит установить специалистам.

По факту гибели несовершеннолетнего проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.