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В Самаре в бассейне бани на Алма-Атинской утонул трёхлетний мальчик
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В Самаре в бассейне бани на Алма-Атинской утонул трёхлетний мальчик 

АиФ-Самара 1 час назад
Фото: АиФ-Самара
В Кировском районе Самары, в бассейне бани на Алма-Атинской утонул трёхлетний мальчик, сообщает samara.kp.ru со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Трагедия случилась днем, 28 марта. В бане ребёнок находился вместе со своим отцом. Спасти сына мужчина по каким-то причинам не смог. Медики тоже.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Полицейские провели осмотр, опросили рабочий персонал и возможных свидетелей случившегося. Детали произошедшего предстоит установить специалистам.
По факту гибели несовершеннолетнего проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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