Как распределяют время работающие мамы

Оказалось, что если сложить все обязанности бизнес-мам (офис, дом, дети), получится, что они трудятся в среднем 98 часов в неделю. Это эквивалентно работе на две с половиной полных ставки, сообщает социологический институт Welch's.

В среднем такие мамы встают в 6.20 утра и заканчивают дела только к 8-9 вечера: то есть, у них 14-часовой рабочий день, причем без выходных.

Личное время работающей мамы составляет не больше 1 часа 7 минут в день.

40% женщин признаются, что чувствуют себя настоящими белками в колесе.

Их отчасти спасают мультфильмы, планшеты, бабушки, кофе и еда на заказ.