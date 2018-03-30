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Социологи выяснили, как распределяют время работающие мамы
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Социологи выяснили, как распределяют время работающие мамы 

Детстрана.ру 32 минуты назад
Фото: Детстрана.ру
Оказалось, что если сложить все обязанности бизнес-мам (офис, дом, дети), получится, что они трудятся в среднем 98 часов в неделю. Это эквивалентно работе на две с половиной полных ставки, сообщает социологический институт Welch's. В среднем такие мамы встают в 6.20 утра и заканчивают дела только к 8-9 вечера: то есть, у них 14-часовой рабочий день, причем без выходных. Личное время работающей мамы составляет не больше 1 часа 7 минут в день. 40% женщин признаются, что чувствуют себя настоящими белками в колесе. Их отчасти спасают мультфильмы, планшеты, бабушки, кофе и еда на заказ.
А недавно социологи рассказали, как распределяются обязанности в российских семьях.
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