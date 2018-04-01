Ещё
Кристина Орбакайте устроила семейный праздники с детьми Пугачевой и Киркорова в честь шестилетия дочери
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кристина Орбакайте устроила семейный праздники с детьми Пугачевой и Киркорова в честь шестилетия дочери 

WMJ.ru 45 минут назад
Фото: WMJ.ru
В честь дня рождения дочери Кристина Орбакайте устроила семейный праздник, на который позвала родственников и друзей с детьми. Поздравить Клавдию пришли Алла Пугачева с детьми Лизой и Гарри, Филипп Киркоров с сыном Мартином и дочерью Аллой-Викторией, певица Жасмин с дочкой Маргаритой и другие.
— написала Кристина Орбакайте в Instagram.
Аниматоры подготовили для детей множество развлечений, в числе которых были шоу с животными, бумажная дискотека и различные конкурсы. В одной из конкурсов Клавдия нарядилась принцессой в голубом пышном платье и короне. А Крисина Орбакайте встречала гостей в розовом брючном костюме и футболке с красноречивой надписью «Не жизнь, а сказка».
Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!
Фото:Instagram
WMJ.ru: последние новости
Галина Юдашкина стала мамой во второй раз Кейт Миддлтон и принц Ульям до сих пор не знают пол третьего ребенка В Сети обсуждают пол ребенка Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что нельзя позволять мужчине в постели45
Разлучницы: актрисы, которые увели звездных мужей37
7 худших мест для занятия сексом57
Любимая песня сына Плющенко шокировала сеть179
4 железных фитнес-правила Анны Курниковой
Видео
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
00:57
Дизайн ногтей «Краски»
Красота
03:50
Иван Охлобыстин о страшной болезни дочери Вари
Звёзды
01:06
Ученые нашли женщину с самым красивым телом в мире
Красота
01:50
Дочь Деми Мур поделилась откровенным фото
Звёзды
00:27
Шишкова «лишила себя зрачка»
Звёзды
00:51
Известные женщины, выбравшие молодых возлюбленных
Звёзды
01:00
172-килограммовая девушка стала королевой красоты
Красота Другое
00:26
Диброва поделилась личными свадебными фото
Звёзды
03:02
Орлова слишком сильно похудела
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение