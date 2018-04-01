Кристина Орбакайте устроила семейный праздники с детьми Пугачевой и Киркорова в честь шестилетия дочери

В честь дня рождения дочери Кристина Орбакайте устроила семейный праздник, на который позвала родственников и друзей с детьми. Поздравить Клавдию пришли Алла Пугачева с детьми Лизой и Гарри, Филипп Киркоров с сыном Мартином и дочерью Аллой-Викторией, певица Жасмин с дочкой Маргаритой и другие.

— написала Кристина Орбакайте в Instagram.

Аниматоры подготовили для детей множество развлечений, в числе которых были шоу с животными, бумажная дискотека и различные конкурсы. В одной из конкурсов Клавдия нарядилась принцессой в голубом пышном платье и короне. А Крисина Орбакайте встречала гостей в розовом брючном костюме и футболке с красноречивой надписью «Не жизнь, а сказка».

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Фото:Instagram